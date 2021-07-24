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竹筍品種超級多！專家逐一盤點「最佳吃法」：口感差很大

▲每年4到10月是綠竹筍產期，它有「初夏綠寶石」之稱，筍形彎曲呈羊角狀，肉質細嫩、纖維少，口感相當好。（示意圖／觀光局北觀處提供）
▲每年4到10月是綠竹筍產期，它有「初夏綠寶石」之稱，筍形彎曲呈羊角狀，肉質細嫩、纖維少，口感相當好。（示意圖／觀光局北觀處提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-24 21:35:24

夏天是各種筍的產季，尤其在炎熱的夏季，來上一道涼拌竹筍或筍子湯再適合不過。不過其實不同的料理，適合使用的筍類也有所不同，農委會也特別教學各種筍類的分辨方式及「最佳用途」。

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農委會在臉書提到，「竹筍好多種，會分辨也要懂吃！臺灣食用的竹筍有綠竹筍、麻竹筍、桂竹筍、箭竹筍、烏腳綠竹筍及孟宗竹筍等，常見竹筍加工品包含筍乾、脆筍、酸筍、桶筍及真空包裝筍等。不過不同竹筍，可以有不同吃法喔」。他們也分享三種常見筍類的料理方式：

▲農委會也特別教學各種筍類的分辨方式及「最佳吃法」。（圖／翻攝農委會臉書）
▲農委會也特別教學各種筍類的分辨方式及「最佳吃法」。（圖／翻攝農委會臉書）
綠竹筍：每年4到10月是綠竹筍產期，它有「初夏綠寶石」之稱，筍形彎曲呈羊角狀，肉質細嫩、纖維少，口感相當好，且含有蛋白質、鈣、磷、維生素C等營養素。綠竹筍口感清脆甜美，最適合作為沙拉筍或竹筍清湯之食材，也可加工製成真空包裝。

桂竹筍：桂竹筍在每年3～5月發筍，直立生長於地面，外皮光滑無毛，外皮具黑褐色斑點。它的肉質稍硬，大部分用以製造桶筍或筍乾等加工品，經常被用於燉、滷等料理。

▲桂竹筍，享用食物的原形而且高纖低熱量、營養價值高。（圖／農糧署提供）
▲桂竹筍高纖低熱量、營養價值高。（圖／農糧署提供）
箭竹筍：箭竹筍產季也是每年3～5月，外觀呈細長狀，以長15公分，直徑1公分以上，它的特點是肉質鮮美、口感脆嫩，適合快炒、炒肉絲，也可以整支烘烤、直接食用。（編輯：潘毅）

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