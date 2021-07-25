貝佐斯搭火箭觀光不算數？美航空局：有貢獻才能稱太空人

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根據美國空軍、太空總署（NASA）的定義，太空與大氣的界線在地球表面50英里（80公里）以上，熱愛太空的人要跨過那個高度，才能獲得商業太空人的資格。
FAA頒布的新規定於7月20日生效，3項商業太空人的資格要求包括：商業太空旅行的成員必須包括FAA認證太空公司的員工；太空飛行高度必須高於地球表面50英里；必須在任務期間展現對公共安全的貢獻，以及有助於人類太空飛行安全的行動。
FAA聲明，未來這所謂貢獻或是有助於太空安全的行動，還要由FAA官員進一步規範，強調這些規範的更動是為了符合商業太空飛行的公共安全。目前取得「太空人之翼」（Astronaut Wings）勳章的方法還是者有兩個：加入美國空軍或是NASA。
根據貝佐斯的太空科技公司「藍源」（Blue Origin）現任CEO史密斯（Bob Smith）的說法，承載貝佐斯與其他三名乘客的新雪帕德號為「全自動駕駛」，機組人員不需要操縱任何設施。但兩人並非完全沒有機會獲得太空人之翼，根據FAA的說法，還是可以根據榮譽事蹟酌情頒授，例如1960年代雪帕德（Alan Shepard Jr.）和格里森（Virgil Grissom）因為對水星七號載人任務有所貢獻而獲得勳章。