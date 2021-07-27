客家菜都偏鹹？過來人曝「兒時回憶」抖出關鍵：要惜福
重口味的客家菜是許多老饕心目中的「下飯神菜」，由於經常使用處理過的醃製菜類做為食材入菜，無論下酒、配飯都十分合適。不過就有位男網友表示，自己的未婚妻女友是客家人，每天都會下廚煮晚餐給兩人吃，但原PO直言口味對自己來說有點偏鹹，詢問大家是「客家菜都偏鹹嗎？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 16:18:18
原PO在Mobile01討論區發文，透露自己的同居未婚妻女友是道地的客家人，每天都會下廚煮晚餐給兩人吃，而拿手菜當然就是客家菜，「像是梅干扣肉、客家小炒、薑絲炒大腸」等等。不過原PO指出雖然客家菜好吃，但對他來說天天吃的話感覺有點偏鹹。而向女友反應後，女友則認為「太淡就不好吃」，之後便改買便當給原PO。最後原PO好奇請教大家，「客家菜都偏鹹酸嗎？」
問題一出掀起討論，許多內行老饕紛紛留言回覆說，「傳統客家菜特色就是油跟鹹」、「如果是去客家餐館，吃到鹹的應該會很多。但是如果在一般家庭，客家菜反而不一定鹹，這都是看做的人自己愛不愛偏鹹，可以建議她每餐一道菜鹹就好」、「我外婆是苗栗客家人，她的滷焢肉是我記憶中最深刻的菜，真的是很鹹很鹹很鹹很鹹，但也是我心裡對外婆最深記憶的拿手菜」、「這問題本質就跟川菜都是辣的嗎一樣，川菜也可以吃到不辣的料理，但麻婆豆腐，水煮牛不辣就不對味了」。
另外也有人覺得重點在於兩人之間的溝通，「有人願意為你煮東西給你吃真的很幸福，口味的問題可以慢慢跟他討論」、「客家菜也是很費工，真的有人煮給你吃是最幸福的」、「同居女友會做飯菜給你吃，這叫許多男人羨慕啊」、「已經很幸福了，真的！水多喝一點就好，結案」。（編輯：倪浩軒）