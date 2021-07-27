吃魚變聰明？專家曝「4大好處」　再揭這3種重金屬含量低

不少老饕愛吃魚肉，也時常聽聞長輩說「吃魚會變聰明」，對此，美女營養師高敏敏也解答並透露吃魚的「4大好處」，此外，她也揭開「這3種」魚，重金屬含量較低，可以多加選擇，提供給民眾參考。





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營養師高敏敏表示，對於有些長輩說「吃魚會變聰明」一說，其實是因為魚肉的脂肪中含有Omega -3不飽和脂肪酸，也就是DHA和EPA，而它們是構成腦部神經細胞的重要成分、可幫助腦部發育。





▲營養師高敏敏分享各種魚類的熱量排行。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

#鯖魚/417kcal





碳水0.2/蛋白質14.4/脂肪39.4 (g)





#秋刀魚/314kcal





碳水0/蛋白質18.8/脂肪25.9 (g)





#鰻魚/254kcal





碳水0/蛋白質18.1/脂肪19.6 (g)





#虱目魚/179kcal





碳水0.2/蛋白質21.8/脂肪9.5 (g)





#鮭魚/158kcal





碳水0/蛋白質24.3/脂肪6 (g)





#香魚/147kcal





碳水0/蛋白質18.5/脂肪7.5 (g)





#黃鰭鯛/136kcal





碳水0.6/蛋白質19.2/脂肪6 (g)





#紅魚/118kcal





碳水0/蛋白質19.9/脂肪3.7 (g)





#青甘/118kcal





碳水0/蛋白質22.6/脂肪2.4 (g)





#紅甘/115kcal





碳水0.2/蛋白質21.9/脂肪2.4 (g)





#白鯧魚/115kcal





碳水0.2/蛋白質17.7/脂肪4.4 (g)





#台灣鯛/108kcal





碳水1.3/蛋白質18.3/脂肪3.3 (g)





#鬼頭刀/107kcal





碳水0/蛋白質21.8/脂肪1.5 (g)





#金槍魚/100kcal





碳水0/蛋白質23.3/脂肪0.1 (g)





#鱸魚/98kcal





碳水0.9/蛋白質19.9/脂肪1.5 (g)





#石斑魚/90kcal





碳水0/蛋白質20.2/脂肪0.5 (g)





高敏敏說，魚肉的纖維結構比較短，所以比其它肉類容易咀嚼吞咽、更容易消化吸收，供人體使用。吃魚除了變聰明，她也曝光「吃魚的4大好處」，第一「增強保護力」、第二「恢復體力」、第三「修補傷口」和第四「降低膽固醇預防心血管疾病」。





高敏敏提到，不論是深海魚或淡水魚都有豐富的營養可以輪流均衡攝取。而食藥署也曾建議，吃魚的份量可以依照年齡做調整，像是1-3歲：2份/每週；4-6歲：3份/每週；孕婦：7-9/每週。一份約等於三根手指併攏的大小及厚度。





不過，她也表示應該注意「鯊魚」、「旗魚」、「鮪魚」及「油魚」等份量，如果要攝取的話，孕婦及育齡婦女每週不宜超過1～2份；另外，6歲以下兒童每月不宜超過1份（35克）。最後，高敏敏也建議，「可以選擇小型的魚種，如鯖魚、秋刀魚、鱸魚等，重金屬殘留量相對較低，因為通常魚內臟組織所累積之重金屬也較瘦肉組織高，建議去除內臟再吃」。（編輯：郭佩蓉）



