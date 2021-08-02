下班想微醺？專家曝「酒精建議攝取量」男女有差：別過量

許多人週末在家或是平日下班時，總想小酌幾杯體驗「微醺感」；但美女營養師高敏敏就提醒「酒精濃度越高、熱量也越高」，她也曝光「男女一天的酒精建議攝取量」，提供給民眾參考。
高敏敏也接著曝光各種「花式調酒」的熱量排行。
熱量：616kcal
藍色柯夢波丹 Blue Cosmopolitan/118ml
熱量：323kcal
三葉草俱樂部 Clover Club/118ml
熱量：297kcal
威士忌酸酒 Whiskey Sour/212ml
熱量：296kcal
亡者甦醒 Corpse Reviver/89ml
熱量：291kcal
咖啡馬丁尼 Espresso Martini/148ml
熱量：285kcal
花花公子 Boulevardier/98ml
熱量：262kcal
柑橘莫希托 Mandarin Mojito/222ml
熱量：232kcal
莫斯科驢子 Moscow Mule/295ml
熱量：221kcal
尼格羅尼 Negroni/89ml
熱量：189kcal
賽澤瑞克 Sazerac/68ml
熱量：182kcal
古典雞尾酒 Old Fashioned/237ml
熱量：181kcal
草莓瑪格麗特 Strawberry Margarita/118ml
熱量：168kcal
蘋果馬丁尼 apple Martini/89ml
熱量：155kcal
馬丁尼 Dry Martini/59ml
熱量：125kcal
蘋果黛綺莉 Apple Daiquiri/77ml
熱量：124kcal
側車 Sidecar/59ml
熱量：117kcal
血腥瑪麗 Bloody Mary/192ml
熱量：107kcal
琴蕾 Gimlet/68ml
熱量：102kcal
曼哈頓 Manhattan/44ml
熱量：89kcal
看完了這麼多調酒熱量，就有很多人會問「所以一天可以喝多少」，對此，高敏敏也透露「酒精有建議攝取量，女性每天不超過1個酒精當量、男性每天不超過2個酒精當量」。
不過，「酒精當量」是什麼意思呢？高敏敏解釋，一個酒精當量=15g酒精=105大卡。她也將其換算完成，女生一天可以喝「啤酒375c.c、紅酒110c.c、清酒100c.c、水果酒150c.c、烈酒30-40c.c」；而男生一天可以喝的量就是乘以兩倍，高敏敏在文末提醒「大家週末…都沒喝超過吧？你最愛哪一杯？歡迎跟我分享」。（編輯：郭佩蓉）
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