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下班想微醺？專家曝「酒精建議攝取量」男女有差：別過量

▲不少人下班後總想小酌微醺，對此，美女營養師高敏敏就提醒「酒精濃度越高、熱量也越高」，她也曝光「男女一天的酒精建議攝取量」，提供給民眾參考。（示意圖／取自unsplash）
▲不少人下班後總想小酌微醺，對此，美女營養師高敏敏就提醒「酒精濃度越高、熱量也越高」，她也曝光「男女一天的酒精建議攝取量」，提供給民眾參考。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-02 14:40:55

許多人週末在家或是平日下班時，總想小酌幾杯體驗「微醺感」；但美女營養師高敏敏就提醒「酒精濃度越高、熱量也越高」，她也曝光「男女一天的酒精建議攝取量」，提供給民眾參考。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏表示，「喝酒＝喝油，真的不是開玩笑的」，因為酒精濃度越高，熱量就越高，再加上下酒菜，一個爛醉的夜晚就會讓你爆卡

高敏敏也接著曝光各種「花式調酒」的熱量排行。

▲高敏敏分享各種花式調酒的熱量排行。（圖／營養師高敏敏
▲高敏敏分享各種花式調酒的熱量排行。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
邁泰 Mai Tai/311ml

熱量：616kcal

藍色柯夢波丹 Blue Cosmopolitan/118ml

熱量：323kcal

三葉草俱樂部 Clover Club/118ml

熱量：297kcal

威士忌酸酒 Whiskey Sour/212ml

熱量：296kcal

亡者甦醒 Corpse Reviver/89ml

熱量：291kcal

咖啡馬丁尼 Espresso Martini/148ml

熱量：285kcal

花花公子 Boulevardier/98ml

熱量：262kcal

柑橘莫希托 Mandarin Mojito/222ml

熱量：232kcal

莫斯科驢子 Moscow Mule/295ml

熱量：221kcal

尼格羅尼 Negroni/89ml

熱量：189kcal

賽澤瑞克 Sazerac/68ml

熱量：182kcal

古典雞尾酒 Old Fashioned/237ml

熱量：181kcal

草莓瑪格麗特 Strawberry Margarita/118ml

熱量：168kcal

蘋果馬丁尼 apple Martini/89ml

熱量：155kcal

馬丁尼 Dry Martini/59ml

熱量：125kcal

蘋果黛綺莉 Apple Daiquiri/77ml

熱量：124kcal

側車 Sidecar/59ml

熱量：117kcal

血腥瑪麗 Bloody Mary/192ml

熱量：107kcal

琴蕾 Gimlet/68ml

熱量：102kcal

曼哈頓 Manhattan/44ml

熱量：89kcal

看完了這麼多調酒熱量，就有很多人會問「所以一天可以喝多少」，對此，高敏敏也透露「酒精有建議攝取量，女性每天不超過1個酒精當量、男性每天不超過2個酒精當量」。

不過，「酒精當量」是什麼意思呢？高敏敏解釋，一個酒精當量=15g酒精=105大卡。她也將其換算完成，女生一天可以喝「啤酒375c.c、紅酒110c.c、清酒100c.c、水果酒150c.c、烈酒30-40c.c」；而男生一天可以喝的量就是乘以兩倍，高敏敏在文末提醒「大家週末…都沒喝超過吧？你最愛哪一杯？歡迎跟我分享」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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