泡麵打蛋如何不黏鍋底？老饕傳授「神技巧」：從沒失敗過

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡，不過，也有許多吃貨會自行加入各種配料進行烹煮。近日有網友就在PTT提問「泡麵打蛋如何不黏鍋底？」釣出老饕傳授「神技巧」。

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原PO在

PTT cookclub板

中發文表示，自己常常煮泡麵，通常都會先放麵體後就打蛋下去，但最後鍋底都會黏一層蛋白，還要拿鋼刷刷才刷的掉，她並困惑地請益大家「有沒有什麼小技巧可以不沾鍋底？」

▲一名網友在PTT提問「泡麵打蛋如何不黏鍋底？」釣出老饕傳授「神技巧」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多吃貨紛紛直指「

麵放下面或是高麗菜墊下面，再打蛋

」、「直接打在碗裡，滾水轉小，淋在麵上蓋蓋子沒遇過」、「

打在麵的正上方

」、「我都等放麵後，滾了再打蛋，然後等五秒關火，用湯的熱度蛋熟」、「先放麵，後放蛋」、「

蛋下在麵體上，沒失敗過

」。

另還有網友分享妙方，「蛋不要拿太高離水面遠」、「蛋打進去之後筷子插進鍋裡慢慢繞圈圈把水帶著轉，等到蛋白凝固就不會沾了，記住不要繞太快，會變蛋花，維持蛋不會沉在同一個點就好」、「剛打下去的時候要喇一下讓它在鍋內移動，不然原地下沉就很容易黏鍋底」、「水滾後打蛋下去，立刻拿大湯勺從底部輕攪動水流」、「打在一小碗水或湯裡再倒進去鍋裡」。（編輯：許苡晴）