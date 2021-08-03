味噌湯只會放海帶芽？她「一招」湯頭更美味：日本人也愛
味噌湯是一道日本具代表性的道地美食，後來傳入台灣後被改良配方及做法，創造出屬於台灣的風味。對此，就有一名女網友分享，煮味噌湯時多放了1道食材，表示湯頭不僅十分美味，也讓人一吃相當飽足。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 22:29:21
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示「看過一個日本節目報導，日本人愛喝味噌湯，不過只有一個地區是加馬鈴薯的」，這就讓她燃起實驗精神。隨後便準備了一大鍋水，放入洋蔥，紅蘿蔔，馬鈴薯，「味噌一起煮，一點點味霖，等到馬鈴薯燉爛再放肉片，只要滾一下，什麼調味料都不用放，非常好吃欸」。
貼文曝光後，隨即引來不少網友興奮留言，「一開始我以為他們只愛豆腐跟海帶芽，直到我在超商看到味噌汁大全，什麼都可以放，開心放～讚」、「看起來超級好吃的，肚子超級餓」、「我每次都煮馬鈴薯排骨湯，下次我也可以來試試味噌馬鈴薯，謝謝妳」、「味噌馬鈴薯湯真的好喝又有飽足感」。
甚至有老饕分享其他撇步，「我是都加菜頭和洋蔥」、「平常我就會加洋蔥跟紅蘿蔔煮味噌湯，我看過日劇加牛番茄的我還沒試過...」、「味噌湯放蜆仔也很對味。」、「我家會再放蔥或香菜」。（編輯：陳雅雲）