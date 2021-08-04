COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

包水餃時「放鹽時機」超重要？美食家揭關鍵：鮮嫩又好吃

▲包水餃時「放鹽時機」超重要？美食家揭關鍵。（示意圖／取自Pixabay）
▲包水餃時「放鹽時機」超重要？美食家揭關鍵。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 09:35:55

「水餃」是家家戶戶都有準備的食品，不論是外面購買亦或是自己包，各種口味及好吃程度都截然不同，尤其是自己包的水餃更是有差別，因此近日就有美食家在網路上揭露了「包水餃時『放鹽的時機』」，更點出關鍵直言「這樣包的水餃鮮嫩又好吃」，引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，「若餡料中用的是水分比較多的蔬菜，便需要先加鹽腌漬，擠出水，餃子不容易會破皮」。（示意圖／取自
▲《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，「若餡料中用的是水分比較多的蔬菜，便需要先加鹽腌漬，擠出水，餃子不容易會破皮」。（示意圖／取自 pixabay ）
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出「包水餃時餡料要先放鹽還是後放鹽？」他直言「其實不管是用什麽食材搭配，我們在拌水餃餡的時候，都應該注意放鹽的順序，先放和後放的差別是很大的」，隨後更揭露出正確的做法，「若餡料中用的是水分比較多的蔬菜，便需要先加鹽腌漬，擠出水，餃子不容易會破皮，肉餡也需要事先加鹽，這樣餡料才能更加入味」。

同時《小乾倩倩的遊戲的美食》也說，「處理好的蔬菜和肉餡不要急著拌，如果拌好的時間長了，還會讓蔬菜有殺水的一個過程，這樣做的餃子便很容易會破皮，汁水外流，所以將這一點掌握好，便不會出現問題」，而包餃子的方法很多，可以用食譜中的，亦可先將水餃皮的兩邊捏起，用食指從右邊開始捏住3至4個褶子，再從左邊用同樣的方法捏好，水餃就成型了。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.61%6.39%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.74%79.26%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.74%37.26%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀