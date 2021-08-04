包水餃時「放鹽時機」超重要？美食家揭關鍵：鮮嫩又好吃
「水餃」是家家戶戶都有準備的食品，不論是外面購買亦或是自己包，各種口味及好吃程度都截然不同，尤其是自己包的水餃更是有差別，因此近日就有美食家在網路上揭露了「包水餃時『放鹽的時機』」，更點出關鍵直言「這樣包的水餃鮮嫩又好吃」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 09:35:55
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出「包水餃時餡料要先放鹽還是後放鹽？」他直言「其實不管是用什麽食材搭配，我們在拌水餃餡的時候，都應該注意放鹽的順序，先放和後放的差別是很大的」，隨後更揭露出正確的做法，「若餡料中用的是水分比較多的蔬菜，便需要先加鹽腌漬，擠出水，餃子不容易會破皮，肉餡也需要事先加鹽，這樣餡料才能更加入味」。
同時《小乾倩倩的遊戲的美食》也說，「處理好的蔬菜和肉餡不要急著拌，如果拌好的時間長了，還會讓蔬菜有殺水的一個過程，這樣做的餃子便很容易會破皮，汁水外流，所以將這一點掌握好，便不會出現問題」，而包餃子的方法很多，可以用食譜中的，亦可先將水餃皮的兩邊捏起，用食指從右邊開始捏住3至4個褶子，再從左邊用同樣的方法捏好，水餃就成型了。（編輯：王柏文）