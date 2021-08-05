鐵板燒主菜點啥最內行？老饕秒喊「神肉品」：煎過太迷人
鐵板燒餐廳現點現做，顧客在享用現炒美味的同時，也能一邊欣賞師傅的料理手法，且炒出來的菜色特別地香，深受不少民眾喜愛。對此，近日一名網友在PTT女孩版提到，吃鐵板燒要點什麼主菜才好吃？貼文曝光引發熱議，釣出一票老饕瘋喊一肉品，認為煎過特別迷人。
編輯中心/綜合報導
2021-08-05 08:49:29
原PO以「鐵板燒都點什麼主菜？」為題，貼文提到因為疫情的關係，很久沒到店裡吃鐵板燒，並稱「鐵板燒的主菜，我一開始都點豬肉，有99元的學生套餐，會附上一塊魚，吃了之後驚為天人，從此去鐵板燒店都會點魚」。
不過，原PO也表示自己會吃鯛魚、巴沙魚，至於鱈魚就莫名會怕怕的，不太敢吃，不禁好奇詢問廣大鄉民「大家去吃鐵板燒都點什麼主菜呀？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「豬肉炒辣兩碗飯，偶爾荷包蛋」、「喜歡花枝」、「鐵板燒的香氣和熱度都好愛哈哈」、「鱈魚」、「牛排」、「松阪豬」、「海陸大餐」。
對此，一票老饕認為必點「雞腿排」，因為用煎的特別美味，「雞腿排」、「對對，煎到恰恰的雞腿排也很迷人」、「豬肉或雞腿排，再額外加蔥花蛋」、「雞腿，好久沒內用，有點想念」。（編輯：賴詠璿）