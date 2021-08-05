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澎湖旅遊｜離島海邊睡一晚　員貝樂營露營地入住合掌小屋睡醒即見海

澎湖旅遊｜離島海邊睡一晚　員貝樂營露營地入住合掌小屋睡醒即見海
澎湖旅遊｜離島海邊睡一晚　員貝樂營露營地入住合掌小屋睡醒即見海

行遍天下旅遊網

2021-08-05 16:30:41

澎湖的藍天白雲一直以來都是大家夏季旅遊的首選，而能在海邊入睡、睡醒即見海與藍天更是讓人嚮往。澎湖縣政府推出公辦的露營基地，已在7月底竣工，讓旅客能選擇躺在全台最靠海的營地內，觀星、聽浪、放空、看海一次滿足，以透徹的海水、細白沙灘，不用出國即能享受海島國家的浪漫風情。

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▲全台最靠近海的露營地，9月開放。（圖片來源澎湖縣長賴峰偉臉書）
▲全台最靠近海的露營地，9月開放。（圖片來源澎湖縣長賴峰偉臉書）
全台最靠近海的露營基地　睡醒開門即是海、沙灘與藍天

位於澎湖本島東側，離白沙鄉岐頭碼頭15分鐘，景致得天獨厚的地質環境，加上夜晚無光害能清楚瞧見滿天星斗，澎湖縣政府旅遊處將廢校近25年的員貝國小修繕改造，活化轉型成露營基地，除了帶給廢校區新的生命力外，也提供到訪旅客不同的住宿體驗。

▲原為已廢校的員貝國小用地，經整修改造成為露營基地。（圖片來源澎湖縣長賴峰偉臉書）
▲原為已廢校的員貝國小用地，經整修改造成為露營基地。（圖片來源澎湖縣長賴峰偉臉書）
員貝樂營露營基地設有淋浴間以及5間合掌屋頂小木屋，也規劃BBQ、團體活洞區、戶外扎營區、景觀平台、海濱步道，而原員貝國小的主體教室、廚房以整修規劃成行政辦公、室內交誼廳以及餐飲的使用。

▲營地內有5間以合掌屋頂為造型的小木屋。（圖片來源澎湖縣長賴峰偉臉書）
▲營地內有5間以合掌屋頂為造型的小木屋。（圖片來源澎湖縣長賴峰偉臉書）
除了海景，園區內外也透過植栽進行綠化，並以星空感十足的入口意象迎接來訪旅客。目前由「員貝社區發展協會」代為管理營運，並帶入綠色旅遊概念，同時也活絡當地經濟、觀光。

▲不一樣的澎湖離島旅遊，現在多了海邊露營可以選擇。（圖片來源澎湖縣長賴峰偉臉書）
▲不一樣的澎湖離島旅遊，現在多了海邊露營可以選擇。（圖片來源澎湖縣長賴峰偉臉書）
不想要人擠人，來趟最樸素的海島沈澱心靈、放鬆身體，享受不一樣的離島旅遊。

圖文來源：澎湖縣長賴峰偉臉書



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