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煮蛤蠣湯請女兒幫「吐沙」！媽一看臉綠了　萬名網友笑翻

▲一名女網友發文，表示她因為早上起來要煮蛤蜊湯，請老公幫忙吐沙，但老公忘記了，便請國二的女兒幫忙，豈料當她一看到女兒替蛤蜊「吐沙」後，直接臉綠。（圖／取自pixabay）
▲一名女網友發文，表示她因為早上起來要煮蛤蜊湯，請老公幫忙吐沙，但老公忘記了，便請國二的女兒幫忙，豈料當她一看到女兒替蛤蜊「吐沙」後，直接臉綠。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-06 09:56:13

一般要料理蛤蜊之前，通常都會替蛤蜊做「吐沙」的動作，不過，就有一名女網友發文，表示她因為早上起來要煮蛤蜊湯，請老公幫忙吐沙，但老公忘記了，便請國二的女兒幫忙，豈料當她一看到女兒替蛤蜊「吐沙」後，直接臉綠，差點吐血，貼文一出，網友全笑翻。

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該名女網友昨（5）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示某天晚上想說隔天起床要煮湯，但到那個時候再幫蛤蜊吐沙，時間有點太趕，因此就請老公幫忙「你明天出門前幫我把冰箱的蛤蜊拿出來洗一下，泡水吐沙」。

▲女網友PO出自己與老公的對話和老公與女兒的對話截圖。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲女網友PO出自己與老公的對話和老公與女兒的對話截圖。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
原PO老公雖然答應，隔天卻因為匆忙趕上班忘記了，只好趕快LINE一下國二的女兒，請女兒幫個忙，「幫我把冰箱的蛤蜊拿出來，泡在一個裝水的鍋子」，女兒也回應貼圖以表答應。

可是當原PO起床後看到在「鍋子裡泡水的蛤蜊」，竟當場臉綠。原來是因為女兒真的按照爸爸所述，將蛤蜊拿出來，「泡在一個裝水的鍋子裡」，不但沒有將蛤蜊從塑膠盒中倒出，還直立著放，讓原PO好氣又好笑。

▲原PO女兒將蛤蜊拿出來「泡在一個裝水的鍋子裡」，不但沒有將蛤蜊從塑膠盒中倒出，還直立著放。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲原PO女兒將蛤蜊拿出來「泡在一個裝水的鍋子裡」，不但沒有將蛤蜊從塑膠盒中倒出，還直立著放。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，萬名網友全笑翻，「我笑了！跟我小時候差不多」、「太好笑了啦！」、「媽媽吐血了……」、「蛤蜊吐沙，媽媽吐血」、「應該是沒幫忙過做菜」、「對不起 我笑了」、「一個指令，一個動作，哈哈哈哈」。（編輯：郭佩蓉）

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