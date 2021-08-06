秋葵怎料理口感才不黏？媽曝「簡單一招」解決：孩子也愛
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 13:28:33｜2021-08-06 13:31:08
秋葵富含營養，對身體相當有益，是不少人首選的健康蔬菜之一，但其獨特的香味和黏滑口感，卻也不是每個人都能接受的。對此，就有一名女網友發文，表示自己不愛秋葵「勾勾（黏黏）」的感覺，因此分享了「簡單一招」，直呼「很適合被孩子困住的媽咪」。
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示不知道有沒有人跟我一樣「很不喜歡秋葵勾勾（黏黏）的感覺」，因此她以往在料理秋葵時，做法都是「炒蛋」或是「加入咖哩」燉煮，不過，她今天便分享了一個新的做法「來嘗試一道懶人料理，焗烤雞肉秋葵，很適合被孩子困住的媽咪」。原PO說，先用鋁箔折成盒，秋葵切成星星狀再清燙。接著，再切一些蒜頭跟碳烤雞肉罐頭拌在一起，然後在上面鋪上起司絲，「烤箱預熱至190度烤20分鐘左右，就可以上桌了」。
貼文一出，掀起熱議，不少網友驚呼「太厲害」，但也有網友認為，「沒有勾勾的感覺，就沒有秋葵的靈魂啊~」、「秋葵就是要黏黏稠稠勾勾的才叫秋葵」、「就是愛秋葵黏黏的」，對此，原PO也回應「其實還是勾勾（黏黏的），但跟起司絲拌在一起就沒感覺了」。（編輯：郭佩蓉）