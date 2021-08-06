COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

秋葵怎料理口感才不黏？媽曝「簡單一招」解決：孩子也愛

▲秋葵富含營養，但其黏滑的口感並非人人能接受，對此，就有一名女網友表示自己不愛秋葵「勾勾（黏黏）」的感覺，因此分享了「簡單一招」，直呼「孩子也愛」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲秋葵富含營養，但其黏滑的口感並非人人能接受，對此，就有一名女網友表示自己不愛秋葵「勾勾（黏黏）」的感覺，因此分享了「簡單一招」，直呼「孩子也愛」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-06 13:28:33｜2021-08-06 13:31:08

秋葵富含營養，對身體相當有益，是不少人首選的健康蔬菜之一，但其獨特的香味和黏滑口感，卻也不是每個人都能接受的。對此，就有一名女網友發文，表示自己不愛秋葵「勾勾（黏黏）」的感覺，因此分享了「簡單一招」，直呼「很適合被孩子困住的媽咪」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示不知道有沒有人跟我一樣「很不喜歡秋葵勾勾（黏黏）的感覺」，因此她以往在料理秋葵時，做法都是「炒蛋」或是「加入咖哩」燉煮，不過，她今天便分享了一個新的做法「來嘗試一道懶人料理，焗烤雞肉秋葵，很適合被孩子困住的媽咪」。

▲女網友分享秋葵的懶人料理做法。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲女網友分享秋葵的懶人料理做法。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
原PO說，先用鋁箔折成盒，秋葵切成星星狀再清燙。接著，再切一些蒜頭跟碳烤雞肉罐頭拌在一起，然後在上面鋪上起司絲，「烤箱預熱至190度烤20分鐘左右，就可以上桌了」。

▲女網友分享秋葵的懶人料理做法。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲女網友分享秋葵的懶人料理做法。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，掀起熱議，不少網友驚呼「太厲害」，但也有網友認為，「沒有勾勾的感覺，就沒有秋葵的靈魂啊~」、「秋葵就是要黏黏稠稠勾勾的才叫秋葵」、「就是愛秋葵黏黏的」，對此，原PO也回應「其實還是勾勾（黏黏的），但跟起司絲拌在一起就沒感覺了」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.73%6.27%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.09%79.91%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
64.01%35.99%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀