秋葵怎料理口感才不黏？媽曝「簡單一招」解決：孩子也愛

秋葵富含營養，對身體相當有益，是不少人首選的健康蔬菜之一，但其獨特的香味和黏滑口感，卻也不是每個人都能接受的。對此，就有一名女網友發文，表示自己不愛秋葵「勾勾（黏黏）」的感覺，因此分享了「簡單一招」，直呼「很適合被孩子困住的媽咪」。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示不知道有沒有人跟我一樣「很不喜歡秋葵勾勾（黏黏）的感覺」，因此她以往在料理秋葵時，做法都是「炒蛋」或是「加入咖哩」燉煮，不過，她今天便分享了一個新的做法「來嘗試一道懶人料理，焗烤雞肉秋葵，很適合被孩子困住的媽咪」。





▲女網友分享秋葵的懶人料理做法。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）