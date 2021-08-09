炒菜只會加蒜爆香？老饕曝「餐廳1神招」：味道層次升級

青菜的吃法相當多元，最常見的就是直接以「清炒」方式來料理。而炒青菜看似簡單，卻暗藏學問！絕大多數的人都只倒入油，翻炒至熟後，再加鹽調味，但其實還有更完美的煮法。就有網友在PTT提問「怎麼讓炒菜更好吃？」釣出老饕傳授「餐廳1神招」，直呼味道層次直接升級。

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原PO在PTT cookclub板以「

請問怎麼讓炒菜更好吃？

」為題發文，他表示，自己本身蠻喜歡下廚的，炒菜時都只會加鹽巴和水，有時候會加肉末，炒熟後就裝盤了，幾乎所有炒法都千篇一律，因此便想請益大家「在做菜的時候會有什麼訣竅或喜好，為自己的炒青菜增添風味嗎？例如調味料、肉末、食材之類的。」

▲有網友在PTT提問「怎麼讓炒菜更好吃？」引來各路老饕分享妙招。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛回應「加一些些米酒，不要多，看快炒餐廳的，好吃，中途要放入了。」「薑絲、蒜末、蔥白、香菇絲、蝦皮、蝦米，以上都能拿來爆香看菜的種類。另外像有些菜可以燙好拌醬油香油、鹽巴、蒜末，ex：地瓜葉；有些菜可以涼拌芥末柴魚片醬油，ex：菠菜、韭菜；有些菜可以拌沙拉醬或生蛋黃、辣椒、醬油、香油，ex：過貓、蕨菜、山菜類。」「底料炒熟之後開中大火下菜，快速翻炒到斷生即可，菜會保留爽脆的口感」、「先炒蛋，盛起，不洗鍋直接再加油炒菜，會很香」、「用一小杓鹽麴，香甜味會很有層次。也會用薑、蒜、蔥白先小火爆香」、「加干貝醬or辣椒小魚醬，簡單方便。」「加豬油去炒，真的會很香！」

另還有專業吃貨直指「

有些餐廳炒菜有加陳年紹興又有鍋氣，味道層次就不同

」、「餐廳都炮爐大火油多速度快所以好吃，在家很難複製，我後來用水炒覺得比較健康一點，水裡下蒜頭鹽胡椒少許油，煮滾有水蒸氣時下菜，稍拌勻後蓋鍋蓋，再冒水蒸氣時再開蓋關火攪拌，等於最後一步是用餘溫把菜燙熟的，時間控制得宜的話菜還是脆脆的。」（編輯：許苡晴）