水煮蛋丟鹽殼變好剝？內行「1招」更快脫落：幾乎不失敗
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你是否面臨到一個問題是，當水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎，對此，就有網友苦惱這問題許久，跪求其方法，不要讓水煮蛋老是呈現「月球表面」的情況，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 10:06:02
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「水煮蛋每個人都會做，但是蛋殼不是每個人都會剝，我都學網路上丟鹽下去煮，但是剝起來還是跟月球表面一樣，還有沒有別的方法可以讓水煮蛋完美脫殼，每次剝掉的蛋白都覺得好浪費啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「可以用滾蛋法試試看」、「煮完之後，放在容器，像是保鮮盒還是玻璃盒都可以，加水，上蓋，搖晃，就可以剝下來了」、「把蛋輕敲讓它全部有裂痕，接下來放在桌上輕輕滾動一陣子，就會秒脫殼」、「煮完之後放冷水，接下來殼敲碎一點，滾一滾就秒脫落了」、「滾蛋法很好用喔，蛋殼要敲碎一點再滾，幾乎不會失敗」。
另外，也有不少人表示「剛買回來的雞蛋太新鮮也會不好剝，可以再放一陣子」、「新鮮的蛋不適合，放好幾天的就很美」、「蛋太新鮮就會，不管妳用任何方法煮蛋，剝蛋，就是會破」、「新鮮蛋的水分比較重，且氣室比較小，蛋就會黏在蛋殼上，建議買回來的雞蛋不要馬上煮水煮蛋，可以多放幾天」。（編輯：張嘉哲）