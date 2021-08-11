水餃怎煮才不容易爛？內行傳授「3秘訣」：美味又不黏鍋
水餃方便料理，口味多變又具有飽足感，是不少是不少台灣民眾的最愛，但要怎麼煮才不容易爛呢？對此，《小楊聊美食》就分享3個秘訣，並強調這樣做出來的餃子，不會黏鍋也不會破皮，味道更是鮮美。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 00:10:43
《小楊聊美食》表示，很多人常水餃煮爛、沒煮熟，是因為一開始就做錯了，多數人都覺得煮冷凍水餃要用熱水，但「冷水」才是最適合的，如果冷凍水餃不是用冷水的話，會非常容易破皮，裡頭的餡料也容易不熟。那如果是剛包好的水餃，要等到水沸騰才能放下去。
《小楊聊美食》接著說，在放水餃前，必須在水裡加一點鹽、食用油，這樣水沸騰後，鹽巴就能完全溶入水中，可以有效避免水餃黏在一起或黏鍋底，而食用油有潤滑效果，也可以讓水餃不會黏成一塊。此外，在水餃下鍋後，不要急著蓋鍋蓋，要先等水餃皮煮熟再蓋鍋蓋，這樣能保證裡頭的餡料會煮熟。
《小楊聊美食》透露，最後的秘訣是在包水餃時，可以在水餃皮的麵團放2個雞蛋一起攪拌，這樣做出來的水餃完美避免黏鍋和破皮，且還非常好吃。因此若想要水餃不破皮、不容易煮爛，就按照這些秘訣去煮，這樣水餃就能不破皮、不黏鍋，味道還很鮮美。（編輯：許智超）