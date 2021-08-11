水餃怎煮才不容易爛？內行傳授「3秘訣」：美味又不黏鍋

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「冷水」才是最適合的

▲《小楊聊美食》透露，冷凍水餃要用冷水煮，煮的時候可以加一點鹽巴、食用油，最後則是在包水餃時，可以在麵團加入兩顆雞蛋。（示意圖／翻攝自Pixabay）

必須在水裡加一點鹽、食用油

《小楊聊美食》透露，最後的秘訣是在包水餃時，可以在水餃皮的麵團放2個雞蛋一起攪拌，這樣做出來的水餃完美避免黏鍋和破皮，且還非常好吃。因此若想要水餃不破皮、不容易煮爛，就按照這些秘訣去煮，這樣水餃就能不破皮、不黏鍋，味道還很鮮美。（編輯：許智超）



