秋葵川燙幾分鐘最好吃？內行曝「黃金時間」：口感更升級
秋葵富含營養且擁有特殊黏滑口感，對於喜歡的人來說是健康蔬菜的極品首選，但對於不能接受的人來說，便要在料理時做足功夫，力求讓秋葵的口感更升級。就有網友好奇詢問大家，「秋葵用水燙約需多久時間才好吃？」引來許多老饕曝光黃金時間，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 20:31:47
原PO在臉書社團《家常菜》發文，詢問大家「秋葵用水燙約需多久時間才好吃？因為太爛不好吃了！」
問題曝光後內行網友紛紛在底下留言回覆說，「水滾加不要超過3分鐘」、「三分鐘脆甜」、「基本上燙個一分其實就有脆度了，怕不熟可以多燙一下，但會太軟會沒脆度，然後撈起冰鎮，加美乃滋柴魚片或是熱熱的淋上蒜頭醬油，也是不錯的選擇」、「一分鐘左右就很夠了」、「小條小量1分鐘，大條大量增為2分鐘」、「水滾放入1分鐘，關火後浸1分鐘，起鍋後泡冷水1分鐘」、「滾水燙約一分鐘後我還會泡冰水～脆脆的口感很棒」。
另也有網友建議，「我都會壓壓看，試軟硬度，覺得是自己要的軟度再起鍋」、「燙到有軟就要起來了唷」。更有老饕順便提供秋葵的各類料理方法，「用一點點橄欖油煎，灑海鹽，黑胡椒，覺得比川燙好吃」、「加點黃金泡菜很美味」。（編輯：倪浩軒）