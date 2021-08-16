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覺得渴才喝水？營養師揭身體「缺水6警訊」：千萬不能等

▲大家常聽到「沒事多喝水，多喝水沒事」，但由於生活節奏緊湊，不少上班族都容易忘記喝水。（圖／翻攝Pexels）
▲大家常聽到「沒事多喝水，多喝水沒事」，但由於生活節奏緊湊，不少上班族都容易忘記喝水。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-08-16 19:48:59

大家時常聽到「沒事多喝水，多喝水沒事」這名言，但由於生活節奏緊湊，不少上班族都容易忘記喝水。對此，營養師高敏敏也分享身體缺水時會出現的「6警訊」。

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高敏敏提到，身體缺水警訊會出現包含「口渴」、「肌膚乾燥有細紋」、「排泄不順暢」、「排尿量減少」、「容易感覺饑餓」、「消化不佳」等，原因如下：

口渴

喝水不能總等口渴才喝，口乾舌燥是最直接的缺水警訊，這時一定要趕快喝水，正確喝水方式是適時補充，等到口乾就代表身體已缺水。

肌膚乾燥有細紋

身體缺水也會反映在肌膚上，肌膚乾燥會使紋路明顯、乾扁下垂，隨著年紀增長，肌膚越難維持水分。

排泄卡卡不順暢

有時候便便不順，卡卡不順暢是因為水喝不足，消化道的潤滑，非常需要水分的沖刷。

排尿量變少

喝水排尿是很正常的生理現象，營養師高敏敏指出，一般來說一整天至少會上廁所五次左右，假設上廁所的次數變少或尿量減少，就要開始思考水份攝取是否充足了。

▲營養師高敏敏分享身體若缺水會出現的症狀。（圖／翻攝高敏敏臉書）
▲營養師高敏敏分享身體若缺水會出現的症狀。（圖／翻攝高敏敏臉書）
容易感覺飢餓

有時候嘴饞或是感到飢餓，不一定是真的想吃東西，可能是因為身體缺水了。

消化不佳

當身體缺水時，消化道的分泌也會減弱而產生腸胃不舒服的症狀。

但看完後仍有不少人會疑惑，自己究竟一天要喝多少水才算夠呢？高敏敏則說明，每個人會因為身體需求、所處環境、活動狀態、季節氣候 導致需要的飲水量不同，一般來說健康的人可以依照飲水建議量來喝「一歲以前的嬰兒不須特別額外喝水；學齡兒童(7~12歲，20Kg以上皆適用）「體重kg X 50~60」每日上限2400ml；青少年(13~18歲，50kg以上皆適用）「體重kg X 30~35」每日上限3500ml；健康成人：體重kg X（30~35）」。

不過最後高敏敏也提醒，若是有特殊疾病的人，則要多注意喝水量，像是需要限制水量的腎臟病患，胃潰瘍、消化不良的人，飯前飯後喝水建議間隔一小時，頻尿的人睡前也不宜攝取過多水分。（編輯：潘毅）

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