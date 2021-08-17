免清潔劑！營養師曝「正確洗蔬果法」　高麗菜別忘1步驟

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將蔬果浸泡於水中，使農藥溶解
步驟2，用流動的水清洗
藉由水的流動帶走殘留的農藥
步驟3，切除蒂頭及根部
去除不需食用的部位，如蒂頭、根部、凹陷的地方
不過，高敏敏也指出，不同的蔬果清洗步驟也稍有不同：
【洗菜】
1.像是包葉菜類，如高麗菜、小白菜等，可以先將外面兩層葉子撥掉，裡層撥開浸泡5分鐘後再用流水清洗每層葉片
2.花椰菜可以先切塊浸泡，加上流動水清洗乾淨後再做料理
3.小葉菜類如青江菜、小白菜、菠菜等，先將近根處切除，把葉片分開後再用流水沖洗（特別注意接近根蒂的部分的清洗）
4.根莖類建議先沖洗乾淨，搭配刷子刷淨表面，再削皮（想連皮一起吃，就一定要刷乾淨）
【洗水果】
1.不須去皮的水果
葡萄，先用剪刀剪下來，不要用拔的；小蕃茄可先浸泡5分鐘再用流水清洗；大家最擔心的草莓，可用濾籃先在水龍頭下沖一遍，浸泡5～10分鐘後，再用流水每顆沖洗。
2.去皮類的水果，如荔枝、龍眼、柑橘、木瓜等，可以用軟毛刷搭配流動的水，輕輕刷洗再去皮食用比較安心。
高敏敏最後提醒，使用任何工具處理蔬果時，都盡量放置於最後一個步驟，避免農藥汙染工具，再汙染到其他蔬果，要烹飪時再做清洗蔬果的動作，如果先洗乾淨儲存，會使細菌滋生，提升腐敗機率。而蔬果清洗的主要目的除了清洗農藥之外、還要去除灰塵及可能存在的寄生蟲，通常不建議使用清潔劑，因為可能又會產生如何把清潔劑洗乾淨的問題。（編輯：賴詠璿）