免清潔劑！營養師曝「正確洗蔬果法」　高麗菜別忘1步驟

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步驟1，浸泡3分鐘

步驟2，用流動的水清洗

步驟3，切除蒂頭及根部

▲高敏敏透露，大部分蔬果只要掌握「清洗3步驟」，就不用再擔心會有過多殘留農藥。（示意圖／翻攝自Pixabay）

【洗菜】

先將外面兩層葉子撥掉

▲高敏敏透露，大部分蔬果只要掌握「清洗3步驟」，就不用再擔心會有過多殘留農藥。（示意圖／翻攝自Pixabay）

【洗水果】

不建議使用清潔劑，因為可能又會產生如何把清潔劑洗乾淨的問題