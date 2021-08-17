味噌湯怎煮才完美？大廚「一招」濃郁又順口：到日本學的
味噌湯是一道極具日本傳統飲食特色的國民美食，後來傳入台灣後被開發出新的料理做法，而創造出屬於台灣的風味。不過，就有一名女網友表示，想做出擁有濃郁口感的味噌湯，因此上網尋求老饕幫助，其中就有達人分享「一招」能做出日本口味！
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 16:00:40
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，好奇表示「請問各位前輩，要在家如何煮味噌湯才能像外食的味噌湯一樣的濃郁味道？」
問題一曝光，隨即引來網友留言，「味噌要最後才加入，而才加入後不要再大火滾過，會苦」、「我都加糖....真的會有餐廳的味道」、「我覺得小魚乾跟白蘿蔔冷水煮到滾，換小火煮一小時，關火調味噌就很好喝了」、「偷偷告訴你一個小秘方，加牛奶！味噌湯加牛奶會變成好喝濃郁又不死鹹的味噌湯喔！」
其中就有老饕建議將紅、白或黃味噌混煮，另外高湯可使用昆布熬煮，直言「偷問過拉麵店老闆，混合紅白兩種味增...不過紅味增台灣比較少見的樣子？」「以前工作的店裡，日本回來的老闆都是紅黃味噌混著煮」、「味增市售大部分都是白味增，所以比較淡，可以試試多增加看紅味增，兩種口味，使用洋蔥、魚或是昆布湯底，可以提升鮮味」、「我以前在日本料理店學過正統的味噌湯，是用昆布下去熬煮成無調味的高湯」。（編輯：陳雅雲）