煮完菜端出臉綠！「原因」被抖出 婆媽認證：真的是大忌
若住在家中的人，往往下班或者下課時，媽媽都會煮出一整桌好吃的家常菜，全家一起度過晚餐時間和樂融融。不過，近日就有婆媽抱怨，自己煮完菜時，卻看到桌上「一場景」，讓她認為這樣的狀況很不適，貼文一出引發網友共鳴，釣出不少苦主。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 15:01:40｜2021-08-18 15:02:31
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「不知道大家有沒有人像我一樣，辛苦煮了一整桌菜，在我坐定位之前，看到已經有人開始夾菜再吃了，我就會很不高興，我覺得一起開動是對掌廚人的一種禮貌，我不是在座請來的廚師，所以請別把自己當作去餐廳吃飯的客人，那麼隨意」。
貼文一出，苦主紛紛回應「我曾經煮完出來，某一道菜已經沒了＝＝先吃真的是大忌」、「如果是自家人就算了，有那種煮給客人吃，客人狂吃沒再留菜的」、「沒血緣的人都吃完還不懂的留菜的，真的很火啊」、「有時候要吃的時候....菜都剩沒多少倒是真的」；但也有媽媽們表示「我一煮完根本吃不下，太熱了」、「我反而希望家人先吃，飯菜要趁熱，我剛煮完習慣整理完才上桌」、「一煮完太熱其實真的吃不下，我都會叫家人先吃」、「一煮完真的太熱了，家人先吃可以接受啦」、「煮完確實一時間吃不下，但家人應該要記得留菜」。
另外，也有不少婆媽表示「覺得三催四請坐上餐桌還不馬上吃，一直滑手機更令我火大」、「煮完還要三催四請的才來吃飯，才更生氣」、「家人先吃ok，但是不喜歡要三催四請才來吃」、「我比較氣煮完叫半天還不來吃」、「更討厭煮完之後都沒吃完，留一口在那邊」。（編輯：張嘉哲）