煮完菜端出臉綠！「原因」被抖出　婆媽認證：真的是大忌

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名網友表示，自己煮完菜之後，家人卻沒等他一起開飯，搶先偷吃的行為讓她感到不適。（示意圖／取自pixabay）

我曾經煮完出來，某一道菜已經沒了＝＝先吃真的是大忌

煮完確實一時間吃不下，但家人應該要記得留菜

覺得三催四請坐上餐桌還不馬上吃，一直滑手機更令我火大