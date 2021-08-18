普渡聖品「罐頭」怎麼挑最好？營養師揭3點：一定要確認

中元普渡就快到了，不少婆媽習慣買各式各樣的罐頭囤著，拜拜不容易壞又可以保存很久，不過美女營養師高敏敏就提醒，在比供桌精彩度的同時，也要注意罐頭的「營養標示」，她並揭開「3項罐頭如何挑的重點」，提供給民眾參考。





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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

甜罐頭

鹹罐頭

高敏敏表示，有沒有發現小小一罐鳳梨罐頭，就有8顆以上方糖？衛福部建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好降為5%，例如：每日攝取2000kcal為例，那麼糖攝取量應低於200kcal（最好更低至100kcal)，大約是25-50g糖量，「所以甜罐頭幾乎都快超標，建議有新鮮食物，就減少吃罐頭」。





高敏敏接著說道，衛福部也建議每日鈉攝取量不超過2400mg (＝6g鹽)，而小小一罐罐頭，鈉含量直接超過一天能攝取的50%以上，「所以吃的時候可以先將湯汁濾掉，或是清燙一下再享用」；因此她建議買罐頭之外，供桌上也可以多一些無糖飲品或五穀雜糧，一樣耐放又不會太多負擔。





▲高敏敏分享了中元普渡罐頭的熱量排行榜。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲高敏敏分享了中元普渡罐頭的熱量排行榜。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

罐頭不等於耐放

避免購買有捲封不良、生鏽、膨脹、凹陷的罐頭

第二，若是購買玻璃罐頭，必須「必須按壓瓶蓋處中間的『真空安全鈕』，確認沒有浮起澎開、無聲音再購買」；第三，開罐後如果有「變色及不正常的沉澱，也不建議食用」，「希望大家買得開心，同時也能吃得安心，注意營養標示、日期、罐頭完整度，不要因為促銷而被吸引，瘋狂採購一大堆，普渡之餘，期許大家都能注意營養均衡」。（編輯：郭佩蓉）





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