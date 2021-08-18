普渡聖品「罐頭」怎麼挑最好？營養師揭3點：一定要確認
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 17:00:44
中元普渡就快到了，不少婆媽習慣買各式各樣的罐頭囤著，拜拜不容易壞又可以保存很久，不過美女營養師高敏敏就提醒，在比供桌精彩度的同時，也要注意罐頭的「營養標示」，她並揭開「3項罐頭如何挑的重點」，提供給民眾參考。
高敏敏分享了「甜罐頭」與「鹹罐頭」的熱量排行榜，首先是「甜罐頭」，牛奶花生 416kcal／含糖量25.8g、玉米罐頭 340kcal／含糖量14.6g、八寶粥 269kcal／含糖量34.5g、紅豆粉粿 189.3kcal／含糖量30.2g和鳳梨罐頭 185.6kcal／含糖量43.2g；接著是「鹹罐頭」，幼筍 490kcal／含鈉量1450mg、番茄鯖魚 370.5kcal／含鈉量1070mg、土豆麵筋 284.2kcal／含鈉量1876mg、鮪魚罐頭 277.2kcal／含鈉量1522mg和大茂黑瓜 140kcal／含鈉量1690mg。
高敏敏表示，有沒有發現小小一罐鳳梨罐頭，就有8顆以上方糖？衛福部建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好降為5%，例如：每日攝取2000kcal為例，那麼糖攝取量應低於200kcal（最好更低至100kcal)，大約是25-50g糖量，「所以甜罐頭幾乎都快超標，建議有新鮮食物，就減少吃罐頭」。
高敏敏接著說道，衛福部也建議每日鈉攝取量不超過2400mg (＝6g鹽)，而小小一罐罐頭，鈉含量直接超過一天能攝取的50%以上，「所以吃的時候可以先將湯汁濾掉，或是清燙一下再享用」；因此她建議買罐頭之外，供桌上也可以多一些無糖飲品或五穀雜糧，一樣耐放又不會太多負擔。
另外，高敏敏提醒「罐頭不等於耐放」，若開封之後就等於失去防腐特性，千萬不要以為冰在冰箱就可以繼續放很久，加上與金屬接觸，冷藏時可能導致化學作用而變質，「所以開封後還是建議儘快吃完，或是改放進保鮮盒中保存」；她也透露「3項重點」，第一，建議大家在購買罐頭時，「避免購買有捲封不良、生鏽、膨脹、凹陷的罐頭」，因為有可能導致空氣進入內部，造成細菌產生。
第二，若是購買玻璃罐頭，必須「必須按壓瓶蓋處中間的『真空安全鈕』，確認沒有浮起澎開、無聲音再購買」；第三，開罐後如果有「變色及不正常的沉澱，也不建議食用」，「希望大家買得開心，同時也能吃得安心，注意營養標示、日期、罐頭完整度，不要因為促銷而被吸引，瘋狂採購一大堆，普渡之餘，期許大家都能注意營養均衡」。（編輯：郭佩蓉）
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