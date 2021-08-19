水煮玉米直接下鍋就NG！行家曝「多一步」：秒變多汁香甜
玉米不僅口感香甜，飽滿金黃的玉米粒更是十分賞心悅目，吃下肚也很有飽足感，而除了夜市常見的烤玉米之外，不少民眾也會在家自行煮玉米，當作宵夜或點心。近日，以美食、料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》分享，水煮玉米直接下鍋就NG，透露「多一步」就能讓玉米鮮嫩多汁又香甜。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 12:07:16
《小楊聊美食》表示，煮玉米看似簡單，因為它什麼都不需要放，只需要清水煮就可以，但材料的選擇、處理和煮的時間長短等，都是非常重要的關鍵。首先，要將玉米剝皮，但不能全部剝完，要留下一兩層外皮，這樣煮的時候能將玉米的營養鎖住，同時外皮的清香也會滲透到玉米中。
接著是最關鍵的一步，能讓玉米鮮嫩多汁又香甜，就是將玉米放到食用鹼水裡浸泡30分鐘左右，這樣玉米會更快速煮熟，並且能讓人體更好吸收玉米中的營養。最後放入鍋內，大火煮10分鐘，過程中要將玉米翻面數次，使它受熱均勻，這樣煮出來的玉米吃起來味道會更嫩、更香甜。
以上就是水煮玉米的關鍵撇步，掌握這些步驟，煮出美味的玉米就變成一件輕而易舉的事情，隨便煮都媲美外面買回來的，大家下次不妨也來嘗試看看。（編輯：賴詠璿）