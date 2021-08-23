煮泡麵蛋一打全散？內行「1招」入味不破：偷學香港人的

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▲不少人將泡麵拿來煮，自動加料升級，讓人吃完往往都有一種滿足感。（示意圖／翻攝photoAC）

「生蛋放碗底，再把煮好的泡麵倒進去」

我是調味料跟蛋先一起煮，然後泡麵放在旁邊碗中，等蛋熟之後，再沖到碗裡