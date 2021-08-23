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雞蛋一敲開「蛋黃全不見」！男秒愣原地　消失原因曝光

▲雞蛋可以搭配眾多料理一起煮，單吃水煮蛋或煎顆荷包蛋也很好吃，但你看過雞蛋敲開沒蛋黃的嗎？（示意圖／取自unsplash）
▲雞蛋可以搭配眾多料理一起煮，單吃水煮蛋或煎顆荷包蛋也很好吃，但你看過雞蛋敲開沒蛋黃的嗎？（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-23 12:47:48

雞蛋可以搭配眾多料理一起煮，單吃水煮蛋或煎顆荷包蛋也很好吃，但你有遇過打蛋卻沒有蛋黃的奇怪現象嗎？近日，就有一名網友分享自己在打蛋的時候，敲出來卻只有蛋白，令他哭笑不得直呼「我是不是被欺負了」，照片曝光後，引發廣大迴響。

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一位網友日前在臉書社團《爆廢公社》發文提問，「打到雙蛋黃代表好運，打到沒蛋黃代表什麼？」，並在文章裡貼上了一張照片，可以看到照片中的盆子只出現了蛋白，不見蛋黃的蹤跡，一旁還有分成兩半的蛋殼，這讓原PO大嘆「月底都快吃土了，連雞蛋也要欺負我」，他還接著說「之前打過連續三顆雙蛋黃的，但是第一次看過沒蛋黃的」。

▲原PO打的雞蛋沒有蛋黃，讓他大嘆「連雞蛋也要欺負我」。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲原PO打的雞蛋沒有蛋黃，讓一票網友大開眼界。（圖／翻攝《爆廢公社》）
見到這個「雞蛋沒有蛋黃」的景象，網友也表示，「超好運的吧，你該去買威力彩了」、「太酷了，第一次看到+1」、「好狂，第一次看過『空包蛋』」、「這是『詐』蛋？」、「只能說出來打蛋是要還的，你之前打過那麼多顆雙蛋黃」、「看過雙蛋黃...但沒看過沒蛋黃的＝＝」、「好猛，今天威力彩是你要中了吧」。

事實上，根據《健康猴》網站報導，雞蛋會沒有蛋黃，是因為雞生蛋的時候，卵原細胞減數分裂形成卵細胞的期間，發生分裂異常所造成的，所以這不是疾病僅是巧合，如果母雞經常生沒有蛋黃的雞蛋，有可能是因為母雞輸卵管狹窄或阻塞，抑或是母雞的發育還不完全，所以才會生出畸形蛋，這樣的蛋很少見，但還是可以食用，且不會對人體健康造成傷害。（實習編輯：王麗雯）

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