玉子燒熱量超高？營養師籲「4款壽司」少吃：配料加工多

日式料裡深受許多台人喜愛，其中，「壽司」更是不少老饕最愛的美食。近日美女營養師高敏敏就在臉書表示，天氣悶熱就想來點日式清爽的，就算現在有些壽司店還沒開放內用，但門口依舊有蠻多排隊等外帶的人潮，不過，壽司若是吃多了，熱量恐怕很驚人！高敏敏並公開「14款壽司」的熱量，同時建議「4品項」要少吃，因為配料、加工過多。





我是廣告 請繼續往下閱讀

什麼壽司是你的必點呢？高敏敏貼出一張圖片，曝光「14款日本壽司」的熱量，由圖中可見，依序分為紅區、紅區與綠區，其中，被列在「紅區」的有：堅果稻荷 350kcal、旗魚鬆細卷 162kcal和玉子燒 135kcal，由於油脂含量及熱量偏高、食材較單一，高敏敏建議盡量不吃。





而被列為「黃區」的包括：鮪魚沙拉 168kcal、龍蝦沙拉 124kcal、蟹肉棒壽司 82kcal與炙燒焦糖鮭魚肚 75kcal，高敏敏指出，這區的壽司配料加工過多，且沙拉類油脂含量高，她建議盡量少吃。至於熱量較低的「綠區」則有：烤鯖魚壽司 118kcal、鮭魚壽司 95kcal、鮭魚子 85kcal、鮮蝦壽司 72kcal、鰻魚壽司 70kcal、花枝壽司 68kcal以及蘆筍手捲 35kcal，高敏敏說，魚類的魚油及蔬菜的膳食纖維對健康有益，海鮮類也屬於較低脂的品項，可以適量享用。





▲高敏敏公開14款日本壽司的熱量，其中，最高卡的是堅果稻荷 350kcal。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏表示，紅燈區的壽司如稻荷壽司、細捲、玉子燒或炸天婦羅壽司等應盡量避免，因為稻荷壽司的豆皮是屬於油炸物，而玉子燒就是日式煎蛋，製作時是一層油、一層蛋汁交替煎成的，有時還會加入精緻糖，製作成甜味玉子燒，所以熱量會提高很多！她建議，可以改吃茶碗蒸，同樣是蛋但較健康。





高敏敏也提到，細捲看似很清爽，但小小一盤的飯量卻不小，內容物也以加工肉鬆、魚鬆居多...通常細捲的飯>料，營養較不全面。另外，軍艦壽司的配料也充滿危機，像是沙拉類的軍艦，順滑的沙拉口感，油脂含量高！她建議，可以以魚類的原味壽司為主，像是鯖魚、鰻魚、鮭魚等，雖然熱量會稍高一些，但是它們有豐富的魚油，所以適量吃是沒問題的，或著也可以選擇配料較多元的花壽司，通常花壽司充滿各種食材，小黃瓜等可以吃到比較多營養。





文末，高敏敏更提醒大家，要小心盡量不要選擇豆皮及蛋皮製作的花壽司，這樣熱量也會跟著上升！日本壽司常給人清爽的印象，但其實也是暗藏了玄機，聰明選擇壽司，不只營養價值高又能有飽足感！（編輯：許苡晴）



