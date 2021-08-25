杏鮑菇怎炒才香？她曝「一招」簡單又下飯：味道不輸吃肉
杏鮑菇是在餐桌上常見的食材之一，其不僅口感Q彈有嚼勁，料理方式也十分多元且百搭，營養價值亦極為豐富，因而深受不少人青睞。對此，就有一名女網友分享炒杏鮑菇的獨特食譜，表示其不僅成本低還下飯，讓一票老饕看了讚嘆直呼「頭一回知道可以這樣煮！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 16:35:19
原PO於臉書社團《家常菜》上發文，表示自家常煮「黑胡椒杏鮑菇炒蛋」這道料理，「因為少看到別人PO，覺得想介紹大家，杏鮑菇脆，黑胡椒及蛋都香，成本低，好吃，下飯、下酒，作法也簡單。」
隨後她也分享步驟，一開始先將蒜末油爆香，再來加入蛋翻炒，隨後加杏鮑菇絲炒，切記只要熟就好，不要太久！然後加入鹽，可以稍微多一點，最後加入黑胡椒拌炒，就能煮成一道色香味俱全的家常菜。
貼文一曝光，就引來老饕們大讚直言，「杏鮑菇煮起來不輸肉類！挺好吃的」、「這個感覺不錯喔！今天也來試試看，謝謝妳的分享呦」、「我常常煮杏鮑菇，還是頭一回知道可以這樣的煮法」、「菇菇有多醣體，非常健康，這道菜便宜又好吃，很讚」。
此外，還有人建議「切小碎塊烘蛋更好吃哦…金針菇也可以烘蛋哦，超級美味可口」、「個人小建議：菇類買回來只要用水沖一下即可，不可放在盆子內泡洗，浸泡過的新鮮菇類炒起來不會香」。（編輯：陳雅雲）
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