「烏骨雞」怎麼煮才好吃？專業食客揭3吃法：品質好很多
秋冬進補的時候，許多人都會燉雞湯或選用中藥材一同熬煮補身體，其中「烏骨雞」被許多老一輩的人視為燉補的首選。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『烏骨雞』要怎麼煮才好吃？」沒想到就有專業食客揭露了3種吃法，直言「品質好很多」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 09:38:32
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「烏骨雞要怎麼煮才好吃？」的文章中表示，「烏骨雞全身上下都是黑色的，連內臟跟骨頭也是，這樣不平凡的雞要怎麼煮才會好吃呢？有沒有這方面的八卦？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「烏骨雞超好吃，小時候阿嬤會跟中藥一起燉，我都吃一堆」、「我通常會先把湯藥先熬出來，最後丟入切塊雞腿，煮到入味即可。這樣雞肉好吃有味道，也不會太柴。如果是只熬湯的雞肉，我會再製成雞肉鬆，平常配飯吃」、「超好吃的，烏骨雞，一定要用藥膳清燉 好好吃」、「你可以把飯塞進去煮，不止吃肉還吃飯」、「三斤干貝五斤鮑魚，金華火腿打底，把米飯放進去」、「塞飯進去煮就好。
更有專業食客指出3種吃法，分別為烏骨雞的「湯汁」、「腿肉」及「胸肉」，「烏骨雞先用麻油跟米酒燉，然後湯汁攪飯或麵，肉的話腿肉可以配飯吃、胸肉做雞絲，可以配一點廣式醃蘿蔔」，而這樣的作法完全不浪費，也受到許多網友推崇，更有人直言「要用傳統市場的雞肉，品質好非常多」。（編輯：王柏文）