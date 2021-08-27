泡麵用煮的容易爛？老饕曝「1撇步」不失敗：口感太完美
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日，一名網友在PTT八卦版提到，泡麵究竟要用泡的還是用煮的？他認為要用煮的才好吃，麵體卻容易爛，意外釣出老饕分享「1招」不失敗，且口感特別完美。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 07:55:10
原PO表示，很多人吃泡麵都會用煮的，因為煮的可以加一些其他的料，像是蛋、青菜、肉、海鮮等，這些要用煮的才能熟，但是麵的口感用泡的，吃起來還是不一樣，有些人就喜歡剛泡好硬硬的口感。他不禁好奇詢問廣大鄉民「你吃泡麵喜歡用煮的，還是用泡的呢？什麼情況你會想要用煮的，什麼情況你會想用泡的呢？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「加一堆料就用煮的，平常泡的就加蛋」、「煮的」、「不管有沒有加料，用煮的就是屌打用泡的」、「其實用微波比用泡的更好」、「泡的比較好吃」、「看心情，懶就泡，想吃好的就煮」、「煮的都會太軟不好吃」。
對此，有老饕分享專業手法，就是先將開水煮滾，關火後再丟下泡麵泡3分鐘的口感最佳，「煮的，煮完水後再丟泡麵下鍋3分鐘」、「煮的加好料，滾了再放進去，時間算對也可以」。（編輯：賴詠璿）