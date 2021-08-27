蘿蔔湯別只配排骨！大廚「一招」變鮮甜：煮完端出兩道菜
白蘿蔔料理方式多元，其中不少人常會將其與排骨搭配熬成湯，口感不僅鮮甜還十分清爽，讓人一口接著一口享用。不過，就有一名網友指出，煮蘿蔔湯或竹筍湯時，想將排骨替換成其他食材，因而好奇詢問「有沒有哪一種豬肉部位可以代替的？」對此，就有大廚分享一招，大讚「煮一次就有兩道料理！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 16:09:56
原PO於PTT上發文，表示蘿蔔湯、竹筍湯一般都是加排骨或肉排下去熬湯，但過程十分耗時，因而讓他好奇詢問「有沒有哪一種豬肉部位可以代替的，因為只有2人吃，想省一點時間！謝謝啊」。
問題一曝光，隨即引來網友紛紛留言，「時間太短蘿蔔和竹筍煮不透，不入味也不好吃」、「蘿蔔要煮透好像也要滿久的，除非先蒸過」、「其實你蘿蔔煮到透甚至爛，排骨也早就OK了...有差嗎」、「還是用電子壓力鍋吧！很快的」。
不過，也有老饕給出建議，直言「竹筍湯可以加『豬皮』下去熬湯，非常鮮甜美味」、「肝連肉...也是兩吃」、「竹筍最好吃是清湯，前提是當天現挖的頂級嫩筍」、「蘿蔔配油豆腐也不錯」；甚至有內行大推「五花肉啊！煮完撈起來順便做蒜泥白肉」、「推五花肉，煮一次就有兩道料理」。（編輯：陳雅雲）