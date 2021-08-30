電鍋煮菜中間「擺一杯」！內行揭真實用途：實在蠻聰明
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手。而近日，就有網友分享自己用電鍋煮菜的獨門做法，指出在煮蛤蜊或者蜆仔時，可以在中間擺一個杯子或者是碗，其用途曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 10:29:43
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「電鍋料理生活智慧王！」只見貼出的影片，原PO正在煮蜆仔，但特別的是，鍋內除了蜆仔以外，中間還擺了一個杯子，結果神奇的事情發生，該杯子開始集滿「蜆仔湯」，讓人大開眼界。
貼文一出，網友紛紛回應「我覺得喝完那一杯快痛風了」、「湯汁的精華原來可以這樣收集！」、「又學到一招了」、「這是真蜆精欸....好精華」、「喝完直接精神大好哈哈哈」、「我比較好奇怎麼拿起來」、「蜆仔精收集器」、「真的很酷」。
而也有內行網友表示「蒸的時候把杯子或碗放在中央，蒸好之後蜆仔的湯汁會全部集中在杯子跟碗裡面，再把周邊的蜆仔拿出來後，拿起杯子跟碗就會有純湯汁，前人留下來的智慧，真是太聰明了」、「蛤蜊也能用一樣的方式，我們家都這樣喝湯汁，超鮮甜」。（編輯：張嘉哲）