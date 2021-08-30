灰指甲、香港腳好不了？洪暐傑醫師指２關鍵並改善！

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洪暐傑醫師表示，灰指甲和香港腳是難兄難弟，都是黴菌感染，香港腳較為廣泛，灰指甲較集中在指甲上，會是較深度感染，當然，香港腳嚴重也會出現感染。灰指甲的患者，指甲容易變得脆弱、裂開、顏色逐漸變灰，也因此稱為灰指甲。除此之外也容易變形、變粗、甚至甲床分開。
許多民眾會納悶，腳明明保持乾爽，或者運動回來就洗澡，為什麼還會有灰指甲或香港腳？對此洪暐傑醫師表示，流汗、運動、田間工作等長期腳濕濕的，確實較容易得灰指甲、香港腳，不過其他也包括了與他人共用拖鞋、鞋子，或家人有灰指甲踩在同個生活空間的地板上，同樣的道理外用的淋浴間、泳池、三溫暖等也可能發生。而自體免疫疾病、糖尿病等免疫力較差者，黴菌也容易趁虛而入。另外，本來就有香港腳或灰指甲者，也可能自己傳染給自己的另一隻腳。
值得注意的是，灰指甲、香港腳的黴菌不單單僅限於足部，也可能傳染至手部，患者若在腳癢等不適用手摳腳，或是剪趾甲時沒留意手部清潔，黴菌就可能傳染至手部，這點也可能導致腳好了卻被手再次感染的情況，需多留意。
灰指甲、香港腳勿輕忽，嚴重恐釀各種併發症！
洪暐傑醫師提醒，灰指甲、香港腳若感染嚴重，或有傷口存在，亦可能使得傷口惡化，出現破皮、化膿等外傷，容易使感染情況加劇，嚴重可能出現筋膜炎、蜂窩性組織炎、甚至導致敗血症等，全身性感染、致命的風險都會明顯提升。因此也提醒，若灰指甲、香港腳等出現傷口紅、腫、熱、痛情況時，盡速就醫檢查，這是蜂窩性組織炎的典型症狀。
灰指甲、香港腳好不了？醫指２關鍵
對於灰指甲、香港腳的問題，大多數患者最傷腦筋的就是遲遲好不了。洪暐傑指出最常見主要的２大關鍵，就是用作方法和黴菌沒殺光。
關鍵一：用錯方法。
許多民眾出現灰指甲、香港腳的情況，常見以熱水燙、泡熱水、塗小護士等方式進行改善，對此洪暐傑表示，小護士對於香港腳改善是沒有用的，而用熱水燙、泡腳是同個概念，頂多就是用高溫麻痺腳癢的情況，但並無法殺死黴菌，更不用說治療。黴菌的菌絲通常相當深入，恐怕腳都燙熟了還是沒有改善，且容易使得原本只有黴菌感染的腳，形成黴菌感染又燙傷的腳，使得皮膚發炎，更不利於治療及改善。
關鍵二：黴菌沒殺光。
洪暐傑醫師解釋，黴菌感染往往都會不斷擴散、交互感染，會是大面積的黴菌感染，只是程度不同，不單單只有腳趾或趾甲，包括趾間、腳掌、腳根等都可能已有黴菌存在，擦藥就得擦全部、兩隻腳都擦，以避免出現只擦腳趾或趾甲，腳根沒擦到，生活中腳搓腳等小細節沒注意到，又造成反覆感染的情況出現。這也是為什麼香港腳、灰指甲常常不容易痊癒的主要原因之一，恐怕有擦藥的腳趾確實好了，但旁邊的沒好又被感染。
治療灰指甲、香港腳，整隻腳、兩隻腳都要治！
灰指甲、香港腳治療上，最好的方式還是建議先找家醫科、皮膚科等相關科別醫師治療為佳，醫師會開立標準藥物，如抗黴菌藥物、水楊酸藥物等，並叮嚀相關注意事項。口服藥物服用後灰指甲和香港腳會一起治療，而外用藥物不論是自行購買或醫師開立，患者都需自行多加留意，需整隻腳、且兩隻腳一起治療，不可試圖節省藥物或因為省事而單擦情況看起來比較不好的部位。