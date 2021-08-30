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長庚醫院胸腔外科自2016年開始發展「影像導引胸腔鏡手術」，在複合式手術室中，可將病灶定位及手術切除無縫接軌一站式完成。在5年的發展過程中，趙盈凱主任帶領團隊，除了讓定位所需時間從以往的20～30分鐘下降到10分鐘以內外，還發展出多種影像定位策略，根據病患體型、腫瘤特性，為每位病患量身打造專屬腫瘤定位切除策略；這個優化的過程，發表了一系列的論文，不但發表數目在世界上佔比超過40%，治療方式也多次被引用為治療的指引。
肺癌居高不下 早期診斷早治療
林口長庚胸腔外科趙盈凱主任表示，肺癌已經連續十多年高居國人癌症死亡率首位，早期診斷、早期治療，是最有效降低癌症死亡率的方法之一。而低劑量胸部電腦斷層，是目前唯一經科學研究證實，能有效輔助篩檢肺癌的工具。
然而，這些透過篩檢發現的早期肺癌多半非常微小，胸腔鏡手術由於器械的限制及缺乏實際手感，不利於尋找微小腫瘤，因此過去的做法，病人需於術前透過斷層掃描攝影予以勾針或注射染料定位後，再進開刀房手術。
手術流程進步 造福後續病患
但此步驟有幾個潛在問題，要讓斷層掃描定位與手術之間無縫銜接實務上非常困難，無論從X光室完成定位後轉送至病房，或是從病房轉送至開刀房，都需要很多的等待時間，所以轉送過程中偶爾會發生勾針脫位及氣血胸等併發症。此外，由於定位是在清醒下進行，常易造成病患心理及生理上的不適。
不過，林口長庚胸腔外科團隊發展「影像導引胸腔鏡手術」將流程優化後，更讓長庚肺癌治療推進到新的紀元，並將台灣醫療技術推向國際舞台，成為醫界與產業合作的最佳典範，也作為全國與世界致力於肺癌治療醫療人員的訓練基地，讓長庚醫療體系持續為社會做出貢獻與回饋。
資料來源：健康醫療網 林口長庚成立「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」 優化肺癌治療
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