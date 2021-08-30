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林口長庚成立「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」　優化肺癌治療

林口長庚成立「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」　優化肺癌治療
林口長庚成立「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」　優化肺癌治療

健康醫療網

2021-08-30 18:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】林口長庚紀念醫院「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」舉行開幕儀式，此中心不僅讓國際醫療大廠西門子公司指名作為西門子醫療全球胸腔手術示範中心，今後除了擔負訓練影像導引式胸腔鏡手術人才的任務之外，也將參與開發新醫療儀器與技術的重責大任。

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影像導引胸腔鏡　病灶定位更精確

長庚醫院胸腔外科自2016年開始發展「影像導引胸腔鏡手術」，在複合式手術室中，可將病灶定位及手術切除無縫接軌一站式完成。在5年的發展過程中，趙盈凱主任帶領團隊，除了讓定位所需時間從以往的20～30分鐘下降到10分鐘以內外，還發展出多種影像定位策略，根據病患體型、腫瘤特性，為每位病患量身打造專屬腫瘤定位切除策略；這個優化的過程，發表了一系列的論文，不但發表數目在世界上佔比超過40%，治療方式也多次被引用為治療的指引。

肺癌居高不下　早期診斷早治療

林口長庚胸腔外科趙盈凱主任表示，肺癌已經連續十多年高居國人癌症死亡率首位，早期診斷、早期治療，是最有效降低癌症死亡率的方法之一。而低劑量胸部電腦斷層，是目前唯一經科學研究證實，能有效輔助篩檢肺癌的工具。

然而，這些透過篩檢發現的早期肺癌多半非常微小，胸腔鏡手術由於器械的限制及缺乏實際手感，不利於尋找微小腫瘤，因此過去的做法，病人需於術前透過斷層掃描攝影予以勾針或注射染料定位後，再進開刀房手術。

手術流程進步　造福後續病患

但此步驟有幾個潛在問題，要讓斷層掃描定位與手術之間無縫銜接實務上非常困難，無論從X光室完成定位後轉送至病房，或是從病房轉送至開刀房，都需要很多的等待時間，所以轉送過程中偶爾會發生勾針脫位及氣血胸等併發症。此外，由於定位是在清醒下進行，常易造成病患心理及生理上的不適。

不過，林口長庚胸腔外科團隊發展「影像導引胸腔鏡手術」將流程優化後，更讓長庚肺癌治療推進到新的紀元，並將台灣醫療技術推向國際舞台，成為醫界與產業合作的最佳典範，也作為全國與世界致力於肺癌治療醫療人員的訓練基地，讓長庚醫療體系持續為社會做出貢獻與回饋。



資料來源：健康醫療網 林口長庚成立「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」　優化肺癌治療

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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