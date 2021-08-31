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彰基口腔顎面外科主任暨醫療3D列印中心副主任蘇竣揚醫師表示，「3D正顎手術」的患者有三個重要的數位資料取得，第一、全頭顱的大片幅「錐狀射束電腦斷層掃描」；第二、咬合的口掃檔，可以直接口腔掃描或是印模後利用石膏模型進行掃描，省時方便，沒有印模的不適感；第三、臉型3D掃描，記錄軟組織，彰基目前配有手持式3D照相機，電腦斷層也具備臉型掃描的功能，臉型真實性與患者溝通是相當重要的，當備齊了三個重要的數位資訊後，將其匯入模擬軟體中進行近一步的模擬與分析。
矯正手術精進 術後隔天即可出院
過去手術方式，雙側「垂直骨切開術」最大缺點是患者在術後，都需要進行上下顎間固定至少一到兩個月的時間；術後如果有嘔吐、呼吸道阻塞的風險大增，住院的天數也需要拉長，且只能全流質進食一到兩個月，造成體力很大的耗損。
但近年來有99%的手術方式改成「雙側矢狀劈開術」，術後完全不需要上下顎間固定，通常隔天可以出院，只需要一週的流質飲食，第二週即可開始軟質食，口腔清潔維護方便，在第二週即可以恢復正常的工作或學業；而在顎骨手術後，牙齒會有四、五個月的「快速鬆弛現象」，這是牙齒矯正的黃金期，因此目前只做少部份牙齒矯正或甚至手術優先，縮短整體矯正治療的時間。
手術找回自信 改善身心陰影
彰基在眾多開刀房中有一間特別的手術室，稱為「複合手術室」，特色是設置「多軸式機械臂」（又稱「上帝手臂」）合併「滑軌式電腦斷層掃瞄儀」，對於病人能夠量身訂作不同的掃描參數，藉此獲得高品質的影像及較低的輻射劑量，在開刀中提供即時的影像，幫助執刀醫師作出準確的判斷，讓患者在術中不移動檢查者的情況下，即可進行掃描，輔助手術安全、精準，術後也能更快恢復、回到正常的生活。
資料來源：健康醫療網 正顎手術風險大、恢復慢？ 數位醫療精進技術助找回自信
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