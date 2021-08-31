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據European Pharmaceutical Review市場研究報告指出，人口數量增長、慢性病患者增加以及醫療支出等因素，預計2027年全球醫藥委託代工製造 (Contract Manufacture Organization, CMO)市場預估將達1,200億美元。
除此之外，BD台灣及香港公司事業處處長曾秋敏表示，一般疫苗開發，像國光生技這般設備、規格都是頂級的公司，從開始佈局到開發完成也都要近三年的時間。現階段疫苗需求緊急，不管是AZ、莫德納或任何一家疫苗大廠，都無法在短時間產出足夠應付全球需求的疫苗量，因此疫苗代工製造仍是未來一大趨勢。
設備與技術兼備 台灣高品質生物製劑有目共睹
國光生物科技股份有限公司董事長詹啟賢解釋，生物製劑代工不能以電子廠委託代工的角度來比較，生物製劑代工不只需先進技術，也要有高度管控製程的能力。
第一個，生物製劑委託代工須獲歐美或其他先進國家品質認證，裡面包含許多技術環節，若他國提供作用機轉，生技技術人員要能理解且成功製造；第二個，需有相對應設備，不是一個設備可以做好幾種代工，詹啟賢表示，以上種種都是國光生技在委託代工領域上的優勢。
BD作為可靠中間者 提供全球委託代工機會
台灣過去到現在的本土生技製藥產業，最大瓶頸在於國際知名度不高，難以尋求國際委託代工機會，而此次簽署MOU，BD能夠作為最佳橋樑，協助台灣製藥領域與國際接軌。
對此，曾秋敏處長說明，歐美大廠近來都已逐漸注意到亞太區的製藥產業興起，台灣作為亞太區成長快速的地區，醫藥生技產業發展穩定。其中國光生技作為亞洲第一個拿到美國及歐盟認證的公司，除了第二條充填線通過查廠正式商轉外，也在積極規劃第三條充填、包裝、序列化產線，希望能將近十年來的經驗及技術分享到國際，也因為國光準備充足，BD才能協助將其推向國際市場。
BD、國光合作成生技業大事紀 推進台灣整體產業脈動
本次BD與國光生技的合作，將以提升台灣製藥業於國際間知名度，及推動其發展為目標，並加速與國際藥廠的交流，提升台灣競爭力，未來合作領域及模式無限可期，期許雙方結合醫療技術與生產量能以創造更大的價值。
資料來源：健康醫療網 BD作為台灣製藥發光推手 攜手國光搶攻CMO商機
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