COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

餛飩皮還能怎料理？行家曝「1招」口感驚奇：連嗑了2碗

▲用不完的餛飩皮可以做出另一道料理，只要簡單幾個步驟，立刻端出一道新的菜餚「蔥油涼拌餛飩皮」。（示意圖／取自pixabay）
▲用不完的餛飩皮可以做出另一道料理，只要簡單幾個步驟，立刻端出一道新的菜餚「蔥油涼拌餛飩皮」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-31 11:54:54

餛飩常見用炸的、煮湯，或做成紅油抄手，有些人也會在家自己動手包餛鈍，但難免會剩下用不完的餛飩皮。近日，以美食、料理聞名的搜狐號《美食來記錄》分享，用不完的餛飩皮可以做出另一道料理，只要簡單幾個步驟，立刻端出一道新的菜餚「蔥油涼拌餛飩皮」，不僅口感相當獨特，迷人滋味還讓人忍不住就連嗑了兩碗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲用不完的餛飩皮可以做出另一道料理，只要簡單幾個步驟，立刻端出一道新的菜餚「蔥油涼拌餛飩皮」。（圖／翻攝自《美食來記錄》）
▲用不完的餛飩皮可以做出另一道料理，只要簡單幾個步驟，立刻端出一道新的菜餚「蔥油涼拌餛飩皮」。（圖／翻攝自《美食來記錄》）
首先，準備食材包括：餛飩皮100克、油、生抽、蔥，胡椒粉，雞精，辣椒油。

製作方法：

第一步，先將剩餘的餛飩皮準備好，切成寬度均勻的長條狀

第二步，鍋中加入適量清水，待水煮開後，加點食用油，放入切好的餛飩皮

第三步，煮滾後，將餛飩皮過一遍冷水，再次煮開即可撈出，放在大盤子中備用

第四步，蔥清洗淨後切成蔥花

第五步，炒鍋中加入適量的油，待油燒熱後，淋在蔥花上，以能聽見「滋滋」聲音為佳

第六步，淋上熱油後，再加生抽、胡椒粉和雞精攪拌均勻

第七步，攪拌好的蔥花調料，淋在煮熟的餛飩皮上攪拌均勻，再淋上辣椒油即可食用

《美食來記錄》最後也提到幾個小撇步，煮餛飩皮的時候，可以在水中加點植物油，這樣可以讓煮好的餛飩皮不易粘在一起，喜歡吃青菜的話，還可以燙一些青菜，拌著一起吃。此外，淋在蔥花上的油一定要是熱的，才會逼出蔥的香味，最後笑稱「口感好得沒話說，連吃了2碗」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀