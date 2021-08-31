餛飩皮還能怎料理？行家曝「1招」口感驚奇：連嗑了2碗
餛飩常見用炸的、煮湯，或做成紅油抄手，有些人也會在家自己動手包餛鈍，但難免會剩下用不完的餛飩皮。近日，以美食、料理聞名的搜狐號《美食來記錄》分享，用不完的餛飩皮可以做出另一道料理，只要簡單幾個步驟，立刻端出一道新的菜餚「蔥油涼拌餛飩皮」，不僅口感相當獨特，迷人滋味還讓人忍不住就連嗑了兩碗。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 11:54:54
首先，準備食材包括：餛飩皮100克、油、生抽、蔥，胡椒粉，雞精，辣椒油。
製作方法：
第一步，先將剩餘的餛飩皮準備好，切成寬度均勻的長條狀
第二步，鍋中加入適量清水，待水煮開後，加點食用油，放入切好的餛飩皮
第三步，煮滾後，將餛飩皮過一遍冷水，再次煮開即可撈出，放在大盤子中備用
第四步，蔥清洗淨後切成蔥花
第五步，炒鍋中加入適量的油，待油燒熱後，淋在蔥花上，以能聽見「滋滋」聲音為佳
第六步，淋上熱油後，再加生抽、胡椒粉和雞精攪拌均勻
第七步，攪拌好的蔥花調料，淋在煮熟的餛飩皮上攪拌均勻，再淋上辣椒油即可食用
《美食來記錄》最後也提到幾個小撇步，煮餛飩皮的時候，可以在水中加點植物油，這樣可以讓煮好的餛飩皮不易粘在一起，喜歡吃青菜的話，還可以燙一些青菜，拌著一起吃。此外，淋在蔥花上的油一定要是熱的，才會逼出蔥的香味，最後笑稱「口感好得沒話說，連吃了2碗」。（編輯：賴詠璿）