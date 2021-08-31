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火鍋怎吃才正確？12年員工抖出「解答」：湯頭甘甜隨你喝

▲12年火鍋店員工不藏私分享火鍋「正確吃法」，引發不少討論。（示意圖／取自pixabay）
▲12年火鍋店員工不藏私分享火鍋「正確吃法」，引發不少討論。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-31 15:53:38｜2021-08-31 15:54:03

台灣人超愛吃火鍋，不論天氣冷熱，火鍋店總是高朋滿座，甚至有些百元火鍋店為滿足深夜的饕客，開到凌晨4點的也有，但你吃火鍋時是否有困擾，每次一開始吃還能喝到鮮美湯頭，但到最後卻是整鍋濃稠，根本無法喝湯呢？就有網友分享「煮火鍋」的正確比例以及方法，貼文引發熱議。

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原PO在「廚藝公社」臉書社團貼文指出「我在火鍋店工作將近12年，火鍋其實是很高鈉高鹽的東西，時常吃真的對身體的腎跟跟肝臟的負擔會很大，所以在吃火鍋時沾醬真的不需要太多，蔥花可以多一點，把沾醬的味道引出來就可以了」。

「至於在湯頭平衡上面，火鍋內的蔬菜跟肉片還有火鍋料的比例最好是6：2：2，這樣才能享受到健康，如果火鍋料放太多的話，基本上會把湯頭的味道搶光，湯頭也會變得十分死鹹；很多人吃火鍋時，會一直讓火爐一直開著，目的就是要讓湯頭一直大滾，但其實這樣會越煮越鹹，接著就是要一直加湯，但是這樣就會導致湯頭的鹹度以及鈉含量上升，對身體的負擔就有影響了，建議是食材全部煮完之後，就直接關火比較好。」

▲一名網友在PTT請益大家「住外面想買個小卡式爐可以嗎？」結果全場網友幾乎都不建議，紛紛推薦「電磁爐」與「電鍋」，大讚「方便安全又萬用！」（示意圖／取自pixabay
▲12年火鍋店員工不藏私分享火鍋「正確吃法」，表示蔬菜、肉以及火鍋料的比例為6：2：2。（示意圖／取自pixabay）
另外，店內都會擺放很多冰淇淋給客人無限取用，「但我個人非常不推薦吃完火鍋馬上吃冰淇淋，因為冷熱交替吃，外加冰淇淋內都含有乳製品，腸胃不夠好的人吃完很容易拉肚子，比較建議是喝冷的茶飲，對腸胃會比較好哦」。

貼文一出，網友紛紛回應「原來要關火...難怪越煮越鹹，加湯也沒用」、「謝謝分享，長知識了」、「只知道肉不能太多，沒想到還要關火」、「每次煮到最後湯都不能喝....原來還有比例分配」、「我都會先裝一碗湯起來喝，現在可以不用了，謝謝分享啊」、「感恩分享資訊，不藏私耶」。（編輯：張嘉哲）

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