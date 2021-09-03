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杏鮑菇只會炒？女「一招」口感像麵滑順：14年大廚也不知

▲有女網友分享杏鮑菇獨特料理方式，讓當了14年的大廚震驚不已。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有女網友分享杏鮑菇獨特料理方式，讓當了14年的大廚震驚不已。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-03 22:37:18

杏鮑菇是在餐桌上常見的食材之一，其不僅口感Q彈有嚼勁，料理方式亦十分多元，營養價值也極為豐富。對此，就有一名女網友分享，不以炒或炸等方式料理的杏鮑菇美食，成果曝光後，便讓當了14年的廚師震驚不已。

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原PO於臉書社團《廚藝公社》上貼出照片，只見畫面中盤子內裝滿了類似麵條的物體，旁邊還有鮮嫩的牛肉，但她表示「你以為是刀削麵嗎？那就大錯特錯了，猜一下是什麼？嘿嘿，是杏鮑菇啦」。

隨後她也分享料理方法，「杏鮑菇加油、鹽，燙熟撈出，醬油拌拌拌，加煮好的牛肉，然後就可以騙老公說吃麵了，低卡低脂可以減肥是煮（主）婦很開心的事情」。

▲女網友分享杏鮑菇料理。（圖／翻攝廚藝公社臉書）
▲女網友分享杏鮑菇料理。（圖／翻攝廚藝公社臉書）
貼文一曝光，瞬間引起老饕大讚留言，「看起來以為是豬腸」、「好讚，學到一招了」、「太有創意了！」、「真的以為是刀削麵欸」、「這道很可以耶…超愛菇」、「這太猛了吧，口感也跟麵一樣嗎」。

甚至還有人針對刀工震驚直呼，「能不能傳授切超薄片的刀法，實在太厲害了，在下甘拜下風」、「這刀工，也太強大」、「削皮刀切的吧？我學廚14年還沒看過有人可以用刀削杏胞菇的，而且還每片一樣薄」；事後她也解釋「我刀功其實不好，前面的用刨刀比較快，後面刨不動了用刀削」。（編輯：陳雅雲）

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