竹筍湯怎煮都超苦？老饕「1招」神救援：甘甜味全被逼出
竹筍在料理方面用途十分廣泛，一般人相當喜愛將其拿來涼拌或煮湯。不過，近日一名女網友在臉書貼文向大家求救，她稱煮竹筍湯時加了許多筍子，卻一點甜味都沒有，崩潰直嚷「請問到底是哪裡出了問題？」就有老饕分享「1招」解救，讓整鍋竹筍湯變得甘甜。
編輯中心/綜合報導
2021-09-04 10:52:00
原PO在臉書社團《廚藝公社》發文表示，「請問竹筍湯到底怎麼煮，才會有筍香和甜？」她拆了6支筍，馬上冷水下鍋煮，因為怕苦加米、加蓋，中火滾後熬半小時才下雞肉，又滾了20分，再燜10分鐘，最後筍子和湯喝起來卻依舊清淡，就連女兒都說筍子加這麼多，連筍甜都沒有，她不禁苦惱「請問到底是哪裡出了問題？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「生筍稍微燙一下，或者洗乾淨雞肉也燙過去血水，放一起熬就可以，看個人口味加薑或蒜頭整顆或鹹冬瓜蔭瓜也不錯」、「剩下湯，再＋蛤蠣去煮，保證好喝」、「是不是鹽巴不夠？」「筍子很重火候，一定要煮到有聞到筍味再下雞肉，而且第一次就要煮重味，再熱過的筍味不會出來」。
對此，有老饕分享，筍子湯好喝的關鍵，在於熬煮時間，「筍子煮越久味道越夠，竹筍很耐煮」、「煮的時間一定要夠久，重點是一定要蓋鍋蓋煮，煮至水滾後，蓋上鍋蓋，轉小火1小時，中途可加水」、「煮久一點才會甘甜」、「筍子生的直接滾、煮至少40分鐘」、「雞可以再煮半小時，可以加蔭鳳梨，增加天然酸甜味，也會有甘味」。（編輯：賴詠璿）