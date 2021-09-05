鹽酥雞「蔬菜霸主」該怎夾？食客力挺1菜品：四季豆排第2
「鹽酥雞」是讓台灣最著名的小吃宵夜，金黃酥脆再加上品項多元，更讓不少老饕愛不釋手，其中鹽酥雞攤也不只有肉類，蔬菜類也是一大重點，而近日就有網友在網路上表示疑惑「鹽酥雞中的『蔬菜霸主』要夾什麼？」沒想到大量食客紛紛力挺1道菜品，直言「就連四季豆排第2了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 10:36:36
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「四季豆是不是鹹酥雞的菜類霸主」的文章表示，「我吃鹹酥雞的時候非常愛點四季豆，雖然它原物料真的便宜讓我有點像盤子，但我就是喜歡吃，所以四季豆是不是鹹酥雞中菜類NO.1，有沒有卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「酸菜>九層塔>四季豆」、「蒜頭、九層塔、酸菜，老闆幫我加量」、「玉米筍才是王者」、「糯米椒才是第一名」、「你各位當我韭菜是塑膠膩」，但最多食客力挺鹽酥雞攤中最好吃的蔬菜卻是「高麗菜」，「高麗菜，超油、超鹹、超好吃」、「高麗菜+1」、「高麗菜一票」、「高麗菜，吸油超好吃」、「完全是高麗菜啊」。（編輯：王柏文）