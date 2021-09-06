電鍋燉雞湯「做錯1步」！女開蓋秒愣 內行揭真相：難怪
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手，不過，看似簡單操作的電鍋，其實也暗藏許多人不知道的危機。近日，就有網友分享自己用電鍋燉香菇雞湯，結果一打開蓋子之後秒傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-06 10:35:42
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「誰能告訴我，我的雞湯跑去哪了呢？」只見貼出的影片，原PO本來滿心歡喜準備迎接熱騰騰雞湯，結果一打開卻發現雞湯全沒了，只剩下雞肉跟香菇在架上，這才發現原來自己放進去的容器直接破裂，導致東西全流出。
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，香菇還在鍋內跑來跑去」、「人家頂多三碗水煮成一碗水，你是直接沒湯，笑死」、「怎會這樣啦，香菇還在外面超鬧的」、「電鍋到底是有多想喝雞湯XD」、「真的太好笑了，但也真的沒看過這情形」。
也有內行網友表示「你是不是把湯裝在玻璃碗拿去冷凍，這樣放進電鍋會爆炸喔！」、「應該是結冰湯放玻璃碗，又放進去電鍋，難怪會爆」、「美女，冰的玻璃遇到熱的就是會爆掉，哪個牌子都一樣，要注意喔」、「結凍過的又裝玻璃就會這樣」、「還是用去買內鍋來用比較實在，玻璃本身就不適合用電鍋」。（編輯：張嘉哲）