水果變黑變爛還能吃？營養師解答了　曝「吃水果5觀念」

水果變爛時總是捨不得丟嗎？應該削掉還能吃吧？美女營養師高敏敏昨（8）日就在臉書表示「nonono~得看看是什麼種爛法才知道能不能吃噢！」她並提出「3種情況」來解析，同時加碼分享「吃果水的5大正確觀念」。





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水果變黑變爛到底還能吃嗎？高敏敏提出3情況分析，首先是「撞傷、變黑」，此時營養素氧化降低，要盡快吃完，水果含有多酚，受到外力撞擊後會氧化 、顏色變深，因有傷口應盡速食用完畢，避免加速腐敗變質。其次為「凍傷、變爛」，發生這種情形依然可吃，只是口感較差，低溫使細胞損傷，水果口感降低，但仍可儘速食用。至於若出現「發黴」狀況則禁吃！因為即便把發霉的地方切除還是會有黴菌存在，看不見的黴菌絲已深入果肉，輕則拉肚子；重則肝腎發炎、降低免疫力。另外，有些水果可能會從中間的芯開始發黴（如：蘋果），建議這種水果切開檢查後確認新鮮再做享用。





▲水果變黑變爛還能吃嗎？高敏敏提出3情況分析。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏也分享挑選水果的妙招，要購買天然香氣，不帶過熟酸味，外表形狀飽滿、果皮完整，且質地不過度軟爛的水果。她也提到，水果可以分為「更性」及「非更性」，更性是指在水果還沒成熟時即可被採收，因更性水果含有「乙烯」會幫助自己催熟，換句話說，如果擺放過熟就很容易腐敗，這時即便放進冰箱也是沒有用的，像是香蕉、蘋果、木瓜、釋迦、芒果等都是屬於更性水果。而非更性水果則必須等水果成熟後再做採收，像橘子、鳳梨、柳丁、葡萄等則為非更性水果。





此外，高敏敏更提醒大家吃水果的5大觀念，包括：1.水果先放置成熟再冷藏。2.冷藏時不要用塑膠袋包覆。3.要吃水果的時候再做清洗、削皮等動作，否則會讓水溶性營養素流失過多及加速腐敗。4.盡量挑選完整或是現切水果。5.想喝果汁推薦自己打，以免店家使用品質不佳，甚至可能發霉的水果而不知道的吃下肚。（編輯：許苡晴）





▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

《高敏敏 營養師》