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蘑菇怎麼洗才乾淨？行家曝「1招」：髒東西全自己跑出來

▲洗蘑菇只要加入1物，髒汙通通自己跑出來了。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲洗蘑菇只要加入1物，髒汙通通自己跑出來了。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 11:25:30

蘑菇口感軟Q且富含營養，很多人都喜歡用蘑菇來烹飪可口的菜餚，但蘑菇的清洗同時也是一大學問，有時候用清水洗了數次，仍可以洗出許多髒東西，不僅耗時還相當費水。近日，以美食、料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》分享，洗蘑菇時的小撇步，只要加入1物，髒汙通通自己跑出來了。

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第一步：蘑菇買回來之後先將根部去掉，尤其是根部較硬的部位不僅不好吃，還是各種髒東西的聚集地，有時甚至有少量木屑在上面。

第二步：將蘑菇切成大約一公分寬的條狀，清洗起來會更加方便。

第三步：準備一盆溫水，將蘑菇放入溫水中，水位蓋過蘑菇即可，接著加入少量的食鹽，並將食鹽攪拌均勻。

▲洗蘑菇只要加入1物，髒汙通通自己跑出來了。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲洗蘑菇只要加入1物，髒汙通通自己跑出來了。（示意圖／翻攝自Pixabay）
《小楊聊美食》強調，食鹽是洗蘑菇妙招的核心，因為蘑菇裡面的髒東西多為蘑菇的雜質，這些雜質多為蛋白質結構，鹽能夠稀釋出這些蛋白質成分的物質，用少量的食鹽浸泡一會，就能將蘑菇中的髒東西清洗乾淨，溫水的用意則是可以讓食鹽快速溶解。

第四步：蘑菇在鹽水中浸泡約5分鐘，就可以將蘑菇撈出來了，這樣再用清水清洗2次左右，會發現蘑菇洗得很乾淨。

不過，《小楊聊美食》也提醒，加入食鹽能讓蘑菇中的髒東西好清洗，但千萬不要加太多的食鹽，過量的食鹽難清洗掉，蘑菇做成料理後有可能鹹味過重。（編輯：賴詠璿）

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