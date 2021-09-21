煎荷包蛋一翻就破？內行「1招」爽吃 眾驚：泡麵有救了
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！但你是否每次想吃煎荷包蛋時，都煎得一塌糊塗？近日，就有網友分享獨門作法，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 09:00:00
原PO在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「很多人不知道的荷包蛋作法，就是改用水煮，就不用怕破！」只見貼出的影片，首先拿一個湯勺，在上面抹上一層油，接著打入一顆雞蛋，放在滾燙熱水上方開始川燙，燙到蛋白都熟透後，直接將勺子壓入滾水中，完美又漂亮的水煮荷包蛋就會脫落，完美成形。
貼文一出，不少網友紛紛回應「原來是這樣做....真的好漂亮啊」、「原來是這樣，改天來試試看」、「哇賽，真的好漂亮，看了都想吃」、「這煮泡麵用得到欸」、「好實用，煮泡麵就不怕蛋黃都融入湯了！可以吃到完整蛋」、「原來要塗油＝＝上次忘記塗油了...」。
不過，也有部分網友認為「要吃這樣的倒不如學怎樣不破，荷包蛋就是要用煎的」、「這樣不好吃，我喜歡吃旁邊焦黃的荷包蛋」、「還是喜歡吃煎的，但這煮泡麵確實很實用」、「不香，這樣沒有荷包蛋的香味」、「這應該算是太陽蛋或水波蛋吧」。（編輯：張嘉哲）