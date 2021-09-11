中秋節將至！10款月餅熱量曝　專家揭「5點」：負擔較少

中秋節還沒到，但相信很多人都已經收到各方好友寄送的月餅，你吃幾個了呢？美女營養師高敏敏就表示，月餅熱量雖高，但不是不要吃，而是要跟你說「怎麼聰明選」跟「吃完要運動多久才能消耗」，快揪家人朋友一起來看看吧！
#雙黃月餅 /185g
熱量：790kcal ➝ 🚲騎腳踏車198min
#廣式月餅 /125g
熱量：600kcal ➝ 🚲騎腳踏車150min
#綠豆椪 /95g
熱量：363kcal ➝ 🚲騎腳踏車91min
#滷肉咖哩椪 /70g
熱量：312kcal ➝ 🚲騎腳踏車78min
#冰淇淋月餅 /115g
熱量：289kcal ➝ 🚲騎腳踏車72min
#芋頭酥 /64g
熱量：245kcal ➝ 🚲騎腳踏車61min
#豆沙蛋黃酥 /55g
熱量：234kcal ➝ 🚲騎腳踏車59min
#奶黃酥 /51g
熱量：220kcal ➝ 🚲騎腳踏車55min
#鳳梨酥 /45g
熱量：200kcal ➝ 🚲騎腳踏車50min
#棗泥月餅 /50g
熱量：185kcal ➝ 🚲騎腳踏車46min
#流沙月餅 /45g
178kcal ➝ 🚲騎腳踏車45min
#冰皮月餅 /52g
135kcal ➝ 🚲騎腳踏車34min
（騎腳踏車的時長是以60kg成年人 以正常速率騎腳踏車可消耗的熱量計算）
但是過節一定要吃月餅，所以高敏敏便提出「5點建議」，第一「選擇原味或是餡料少、少油少鹽少糖製作的月餅，熱量跟負擔都較少」；第二「可以挑選高纖維內餡的口味 如：鳳梨、柚子等」；第三「與家人共享 減少熱量、增進感情（我們家習慣兩人一顆或大顆切4份 ）」；第四「同時搭配無糖茶、無糖黑咖啡或牛奶、優酪乳、無糖豆漿…等代替含糖的飲料」；第五「推薦下午時段享用 吃完還可以起身多活動、促進消化」。
最後，她也強烈建議民眾，「 吃之前看一下營養標示跟成分（現在都標示的很清楚），知道自己吃了什麼、吃了多少很重要，才有意識不進食過度」。（編輯：郭佩蓉）
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