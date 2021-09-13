吃鐵板燒堅持外帶？他愣：冷掉哪好吃 老饕揭「神優勢」
鐵板燒餐廳現點現做，顧客在享用現炒美味的同時，也能一邊欣賞師傅的料理手法，且炒出來的菜色特別地香，深受不少民眾喜愛。對此，近日一名網友在PTT八卦版提到，鐵板燒賣點就是現炒的好吃，不解為何有些人買鐵板燒選擇外帶？貼文曝光引發熱議，就有老饕出面分享「優勢」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 08:13:17
原PO表示，吃鐵板燒就是要吃熱熱現炒的，但他認為若是買回家吃，菜就完全冷掉都不好吃了，而撇除疫情不談，他發現平時就有一些人習慣吃鐵板燒也外帶回家，不禁好奇詢問廣大鄉民「外帶鐵板燒的人都在想什麼？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「鐵板燒內用高麗菜、豆芽菜可以一直吃」、「就直接去夾自助餐就好了啊」；但也有曾經外帶過的網友表示「沒有冷掉啊」、「你家是住多遠才會冷掉」、「住旁邊啊，我走路3分鐘就到鐵板燒店了」。
對此，有老饕出面解惑，如果是平價的鐵板燒，就當作是現炒的便當外帶，用差不多的價位就可以吃到現做的便當，並稱「便宜的就當他現做便當啊，貴的也不會想外帶吧」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。