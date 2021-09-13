泡麵只會用熱水泡？她1招麵Q爆 老饕認了：偷學美國人的
泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，不過往往要泡麵的話，就得必須燒開水，雖然花費時間不多，但懶還要更懶，仍舊有人覺得麻煩。近日，就有網友討論「泡麵獨門吃法」，表示自己認為這樣可能可以省去煮水的步驟，就能爽吃一碗泡麵，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 10:38:58
原PO在PTT貼文指出「我想請問大家有人用微波爐泡麵的嗎？肚子咕嚕咕嚕叫，下雨天點外送是有點於心不忍，想說吃個泡麵，但是還要煮熱水感覺好麻煩啊！那請問用微波爐煮冷水泡麵可行嗎？有沒有人試過要怎麼操作？」
貼文一出，網友紛紛回應「美國人就是這樣，煮開水也很多人用微波的」、「直接沖冷水下去微波，口感比泡的還好」、「美國人吃法，方便又更快」、「我都用加熱水加蛋加貢丸，再微波三分鐘，跟煮的差不多」、「我在美國都是用微波爐泡麵，很方便」、「美國人吃法啊，之前看Youtuber有做，偷偷學起來」。
事實上，先前YouTuber Meg Lu就曾經試過這獨特的「美國泡麵吃法」，因某次發現美國泡麵包裝上麵都建議使用「微波爐」烹煮，因此好奇這樣做是否會更好吃，於是便買回家試做，結果出乎意料，沒想到麵條變得非常Q，湯頭也是一點都不比熱水沖泡差勁，讓不少網友紛紛喊「我也要來試試看！」（編輯：張嘉哲）