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水煮蛋怎煮才漂亮？內行「拿1物」塞電鍋：殼不破又好剝

▲水煮雞蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做。（圖/記者張嘉哲攝）
▲水煮雞蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-09-13 14:24:03

水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，而除了用鍋爐來烹飪水煮蛋以外，近幾年也有不少婆媽分享使用電鍋的方法，即是用沾溼的廚房紙巾，鋪在鍋底，接著將雞蛋放入，就能蒸出完美的水煮蛋。不過，近日就有網友分享自己更上一層樓的「獨門作法」，貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「電鍋廚娘123」貼文指出「早餐想要吃個水煮蛋跟吐司或者饅頭的話，直接放在蛋架上面一起蒸，真的是有夠方便，水煮蛋全熟的話，外鍋放米杯四格水，開關跳起就可以；如果想吃半熟一點，則是外鍋放米杯三格水，開關跳起泡冷水就很好剝殼了！」

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▲一名婆媽分享自己用電鍋煮水煮蛋用「蛋架」，方便又好收拾。（圖/電鍋廚娘123）
只見貼出的照片中，有別於沾溼廚房紙巾鋪滿的狀況，原PO直接擺上一個「蛋架」，上頭圓弧的圓圈，正好可以將雞蛋立在上面，若是有多餘空間，用烘焙紙墊在上面，還能一起蒸土司以及饅頭，可謂相當方便，電鍋也非常好清理。

貼文一出，網友紛紛回應「哪來的蛋架啊，哪裡可以買」、「這也太方便了，以後就不用再用廚房紙巾」、「真的都沒有看過這種的」、「我家也是蛋架，不會破又簡單」、「請問一下哪邊可以買啊」、「這蒸架好厲害，居然可以這樣放蛋」、「這真的好用，蛋不會破殼又好剝」；而對於眾多婆媽跪求蛋架購買資訊，原PO也表示「五金行就會有，菜市場有賣不鏽鋼的攤家應該也會有」！（編輯：張嘉哲）

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