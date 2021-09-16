有調理包的泡麵怎煮？「正解」湯頭升級 眾驚：泡錯20年
泡麵因為便利且便宜的原因，成為不少人宵夜以及正餐的首選，而其泡麵又分為袋裝以及碗裝兩種，而有些碗裝因為內容物會附調理包，但你知道這種泡麵應該怎麼煮才能更美味嗎？近日，就有網友討論「請問有調理包的泡麵應該怎麼煮啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-16 07:08:56
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「問個疑惑很久的問題，像滿漢大餐這種比較澎湃的泡麵，不是會有肉塊料理包嗎？大家都是怎麼泡，我們家習慣先將料理包放碗蓋上溫熱，麵泡好了再加進去，結果之前在宿舍這樣泡，室友超級驚訝....說大部分都是直接將料理包拆開，然後丟進去一起泡，但如果不這樣泡，還要另外找東西壓碗蓋，多麻煩啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「這樣泡才對！不然全部加進去一起泡我覺得水溫不夠！」、「真的就是這樣泡...不是全部倒進去再加水」、「料理包經過加熱，再拆開放入，裡面的油脂才容易溶於湯中，讓精銳盡出，相反的，直接倒沒加熱的話，就會有很多精華不在湯裡」、「你的泡法是正確的，很多人不看說明書的，不用驚訝」、「真的是這樣泡....很多人不會」。
而有趣的是，該則貼文也釣出男藝人李易回應表示「這樣泡的好處是可以讓調理包裡面的牛油稍微溶化，讓湯包的精華可以更多到碗裡面」，讓不少網友大驚「......我泡錯20年」、「原來調理包是這樣用＝＝」、「難怪每次直接倒都覺得很多精華都還在袋子裡，原來要先放在蓋子上加熱」。（編輯：張嘉哲）