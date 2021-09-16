你總是健忘嗎？營養師分享「10大防呆食物」：增加記憶力

下午腦袋開始不給力了嗎？常常話到嘴邊卻忘記、打開冰箱不知道要拿什麼、工作到一半突然卡卡的？小心腦細胞活力在下降！近日美女營養師高敏敏在臉書指出，現代人生活模式非常匆忙，有時候「健忘」真的難免，而究竟該怎麼吃才能健腦呢？她並分享了「10大防呆食物」，這樣吃不僅能幫助大腦變年輕，還可增加記憶力。





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1.香蕉





香蕉有著豐富的果膠及葡萄糖，能緩釋給大腦能量的補給。





2.雞蛋





尤其蛋黃的卵磷脂，可以幫助增強記憶力。





3.燕麥





又被稱為「大腦的糧食」，因為富含β-聚葡萄糖、維生素、礦物質，可以預防腦袋混沌！





4.黑芝麻





黑芝麻屬於高鈣+多元不飽和脂肪酸食物，可以舒緩腦神經緊繃，建議每天吃小匙黑芝麻，也可以灑一點到飯上或牛奶中享用。





5.南瓜





富含β-胡蘿蔔素、礦物質鋅，都具有幫助腦部運轉作用。





▲高敏敏在臉書分享「10大健腦防呆食物」，這樣吃不僅能幫助大腦變年輕，還可增加記憶力。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

6.奇異果





其中的維他命C除了可以幫助對抗壓力，也能合成腦神經傳導物質。





7.綠色蔬菜





植化素跟營養可以保護腦細胞，讓思緒更敏銳，建議平常從各色蔬菜補充，才能攝取到不同營養素。





8.深海魚





omega-3脂肪酸可以預防記憶衰退，建議多吃像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚等。





9.綜合莓果





莓果多酚抗氧化可以減少自由基破壞，幫助延緩腦衰老速度。





10.優酪乳、優格





優酪乳及優格中除了富含好菌，還有蛋白質、鈣質、色氨酸，都可以幫助補充健腦所需的營養。





高敏敏建議大家，可將上述健腦食材搭配在一起享用，比如說來一杯莓果優酪乳，除了能補腦，也可以幫助腸胃順暢，另外，從吃補充腦部所需營養，日常作息也要正常，像是熬夜、抽菸、喝酒、飲食不均、吃太多甜食、油炸物等，都會影響腦部運作功能，使記憶力下降，還有壓力大也會造成腦部疲累，像現代人總是在工作上忙碌奔波，建議平時可以適時讓自己放鬆休息，因為內分泌及自律神經失調，都會造成大腦壓力，進而忘東忘西的。





文末，高敏敏直言「雖然大腦在我們人體中只佔全身重量的2％，但卻維持著重要日常」，她希望大家都能做到正確護腦。（編輯：許苡晴）





▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

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