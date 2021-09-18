味噌湯怎煮道地？爸「超神一招」以為到日本：泡飯吃更爽

味噌湯是日本很常見的國民美食之一，就連許多台灣人對味噌湯的美味也難以招架；不過，味噌湯怎麼煮才內行好喝呢？就有一名男網友分享「一招」，只要照著料理以後，喝完還以為自己一秒到日本，連泡飯吃也相當美味。





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該名男網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，分享日本早餐必備的「豬肉味噌湯」做法。首先要準備的「食材」有300克豬五花肉片（鹽、胡椒調味）、100克紅蘿蔔、250克蒟蒻、10克薑泥、2瓣蒜泥、2根蔥、150克牛蒡和1大匙麻油。





再來是「調味料」部分，需要1000ml水、60ml柴魚高湯、4大匙味噌、30ml味霖和30ml的米酒。而「做法」則是先倒一大匙麻油，中火炒牛蒡，炒出香氣後放入豬五花一起炒，直到逼出油、微焦之後，再放入紅蘿蔔、白蘿蔔拌炒，接著放蒟蒻，拌炒均勻後，放入1000ml的水。





這時開中大火，倒入60ml的柴魚高湯提味、30ml的米酒替豬五花去腥、30ml的味霖和4大匙味噌，接著蓋上鍋蓋，冒煙後再轉小火滾15至30分鐘，接著加入蒜泥、薑泥，最後加入蔥段，續滾至蔥軟，大約等3分鐘就完成了。





▲男網友分享日本早餐必備的「豬肉味噌湯」做法。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

而照這些方式所做出來的「豬肉味噌湯」，也讓原PO直呼「這一口喝下去，就像帶你去日本旅遊」，並表示豬肉味噌湯就是豚汁，是日本超級家常的菜，有肉有蔬菜湯頭超好喝，拿來「泡飯」吃更爽，推薦大家一定要試試看，「做出來自己覺得好吃才是王道！沒有什麼對錯」。





貼文一出，掀起熱議，「泡飯超讚的」、「實在太強了～～～」、「謝謝分享耶」、「好強」、「很厲害」、「要入秋了~有味增豬肉湯很不錯」。（編輯：郭佩蓉）



